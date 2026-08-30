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Detenidos tres migrantes por arrojar cócteles molotov a militares en Ceuta

Cuando se produjo la agresión se activaron con rapidez las patrullas de la Guardia Civil para localizar a los sospechosos y proceder a su detención.

Migrantes en Ceuta

Migrantes en Ceuta Europa Press

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Ruth Galvez
Publicado:

Continua en Ceuta las agresiones a militares, este domingo la Guardia Civil ha detenido a tres marroquíes tras arrojar unas botellas con líquido corrosivo a modo de cóctel molotov a unos militares que se encontraban en San Amaro.

Las detenciones se han producido en una de las zonas que los militares frecuentan para hacer vigilancia permanente. Dichas vigilancias son realizadas tanto por la plantilla de la ciudad autónoma como por los apoyos llegados desde Canarias; así lo han confirmado fuentes a 'El Faro de Ceuta'.

Cuando se produjo la agresión, se lanzó el líquido a modo de cóctel molotov contra los militares; de esta manera, se activaron con rapidez las patrullas de la Guardia Civil para localizar a los sospechosos y proceder a su detención.

Asimismo, se han realizado reclamaciones de seguridad desde el sindicato JUPOL, que denunció esta semana el lanzamiento de una botella con líquido inflamable contra militares. En ese momento, reclamó una investigación para conocer qué hay detrás de estos casos y por qué atacan a los miembros del Ejército.

Las asociaciones relacionadas con estas organizaciones han condenado este tipo de situaciones, reclamando medidas de apoyo a los militares para que puedan defenderse y dándoles capacidad para intervenir.

A su vez, se ha pedido a Defensa que se pronuncie sobre estos hechos y garantice la seguridad de los militares que se encuentran desplegados por toda la ciudad.

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