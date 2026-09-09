La anécdota del periodista Toni Bolaño con su nieta para explicar la crisis en la educación: "Esa es la formación que tienen nuestros jóvenes"

Con el arranque del curso político el Congreso ha vivido la primera sesión de control en medio de la crisis migratoria en Ceuta que llena todo el debate público. En un momento de su intervención Pedro Sánchez se ha referido a la fecha de las próximas elecciones generales. "Por su puesto que va a haber elecciones en el año 2026", decía en un primer momento. Una fecha que corregía al instante por la de 2027.

El periodista Toni Bolaño se inclinaba por pensar que el líder del Ejecutivo había tenido un 'lapsus linguae'. Le sorprende que tras las intervenciones de Gabriel Rufián y Núñez Feijóo, "Sánchez siga sin ver lo que está sucediendo". "Es verdad que la derecha va a ganar las próximas elecciones. ¿Y qué está haciendo el Gobierno?", se preguntaba. Considera que la derecha solo está tirando 'pedradas' pero cree que no necesita nada más para seguir aumentando las encuestas.

"Es una vergüenza que se pasen la pelota con el problema de la educación"

Sobre los datos del informe PISA que reflejan la caída de la calidad de la educación en España, Bolaño cree que esto es "una vergüenza" y condena que los políticos se pasen la pelota en esta materia para asumir responsabilidades. Cree que el problema de la educación se arreglan invirtiendo dinero y con más formación a los profesores, reduciendo los ratios y pidiéndole a los docentes más compromiso.

El colaborador ha compartido una anécdota que vivió recientemente con su nieta: "Le pregunté dónde está Granada y me dijo que era una comarca del Pirineo. Esa es la formación que tienen nuestros jóvenes, que no saben dónde nace el Ebro. Hace muy poco en una radio catalana preguntaban quién era el presidente de la Generalitat y la respuesta era Salvador Dalí", señalaba.

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