ENTREVISTA
Rodolfo Sancho, sobre las críticas que ha recibido por el caso Daniel Sancho: "He aprendido a decir lo que me salga de las pelotas"
El actor se pronuncia sobre el caso por el que su hijo Daniel Sancho ha sido condenado a cadena perpetua en Tailandia. Un caso que ha sido uno de los más mediáticos de los últimos años.
Publicidad
Rodolfo Sancho ha atravesado tres años muy difíciles a raíz del caso Daniel Sancho, por el que su hijo ha sido condenado a cadena perpetua en Tailandia. Tres años en los que ha luchado por traer de vuelta a España a su hijo y tratar de salvarle de la condena, pero en los que también ha sido objeto de críticas.
El actor se ha pronunciado en nuestro programa sobre el caso y ha desvelado cómo reaccionó a la noticia. Lo que primero fue un "shock brutal", pronto pasó a convertirse en un estado de combatividad que, según Rodolfo, requería la situación. "Había muchas cosas que hacer, la situación requería dejar a un lado las emociones y ponerme en un estado de lucha", afirma.
Durante todo el proceso, Rodolfo no solo ha sufrido por su hijo, sino también por la vorágine mediática en la que se vio envuelto. "Ha sido tremendamente incómodo", confiesa Rodolfo.
Hoy, Rodolfo es capaz de lanzarle un mensaje a los medios y sacar un aprendizaje muy rotundo. "Cuando dices algo o haces algo, siempre va a haber gente que le guste y gente que no", señala, "he aprendido a decir lo que me salga de las pelotas".
Rodolfo Sancho hace balance y nos cuenta cómo ha vivido estos tres años, que son los más duros que ha vivido nunca.
Más Noticias
- Rodolfo Sancho recuerda cómo vivió el caso de su hijo, Daniel Sancho: "Reaccioné como habría reaccionado cualquier ser humano"
- José Luis y José Armando, los hermanos siameses que comparten pareja: "Nuestra novia nos quiere a los dos por igual"
- El emotivo mensaje de José Luis y José Armando, los hermanos siameses: "Una discapacidad no es impedimento para ser felices"
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas
Publicidad