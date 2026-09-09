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18 de septiembre

Vuelve el mayor espectáculo de la televisión, vuelve La Voz: “Ni siquiera los nervios pueden tapar a una estrella”

La Voz regresa con más competición, emoción y espectáculo que nunca. El mayor espectáculo de la televisión vuelve el 18 de septiembre a Antena 3.

Melendi, coach de La Voz

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Celia Gil
Celia Gil
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La Voz regresa a Antena 3 con una nueva temporada dispuesta a ir más allá. Más competición, más emoción y más espectáculo en una edición que se estrena el próximo 18 de septiembre.

Las mejores voces volverán a enfrentarse a uno de los escenarios más exigentes de la televisión. Los talents tendrán que demostrar desde su primera actuación todo lo que llevan dentro porque como dice Mika en este primer avance “el escenario de La Voz no regala nada”.

Pablo López, Lola Índigo, Melendi y Mika serán los encargados de escuchar, elegir y luchar por conseguir las voces que quieren en sus equipos.

Más competición, más emoción y más espectáculo

Los nervios, las grandes actuaciones y la lucha entre los coaches volverán a ser protagonistas de una temporada que promete llevar La Voz todavía más lejos.

Porque cuando aparece una gran voz, hay algo que ni la presión del escenario puede esconder: “Ni siquiera los nervios pueden tapar a una estrella”.

Vuelve el mayor espectáculo de la televisión. Vuelve La Voz. El 18 de septiembre, estreno en Antena 3.

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