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Caso ZP

Luis Mª Pardo, tras la confesión del pago de una comisión del 1% a Zapatero: "Hablamos de muchísimos millones de euros de todos los españoles"

El abogado y presidente de 'Iustitia Europa' ha explicado la implicación de las últimas comparecencias ante el juez Calama en la causa contra el expresidente del Gobierno. José Luis Rodríguez Zapatero habría recibido una comisión por el rescate de la aerolínea Plus Ultra, según varios implicados en el caso.

Luis María Pardo

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Andrés Pantoja
Andrés Pantoja
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El último en declarar ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama en el caso Zapatero ha sido el CEO de Plus Ultra, Roberto Roselli, con motivo de la investigación del rescate de la aerolínea. Antes lo hicieron Julio Martínez Sola, expresidente de la compañía y el empresario y amigo de José Luis Rodríguez Zapatero, Julio 'Julito' Martínez. El primero ha ratificado esta misma semana el pago confesado por Martínez Sola. Una comisión que habría sido satisfecha al "grupo Zapatero", del 1% del rescate de la aerolínea.

Luis María Pardo es presidente de 'Iustitia Europa', asociación autodefinida como partido político y movimiento social, entre cuyos objetivos está la lucha contra la corrupción o 'despartidizar' el Estado. El también abogado expone el panorama que tiene por delante el expresidente del Gobierno, recordando el informe de la UDEF, así como que este no es el único frente judicial que tienen abierto Zapatero y el PSOE.

"Ya veremos si también enlaza con la financiación irregular (…) del Partido Socialista. En los próximos días podemos tener un avance en esa posible imputación", advertía Pardo, que subrayaba que estas tramas implican "muchísimos millones de euros de todos los españoles".

Esas cantidades que Susanna Griso calificaba de "mordidas" está por ver a ojos del abogado "quién las pagó y porqué", pero por encima de todo las voluntades de qué personas se consiguió torcer dentro del Consejo de Ministros.

"Ya tenemos toda la secuencia del rescate"

"Tres hechos fundamentales, dos informes del a UDEF"

Luis Mª Pardo

Joyas a parte, Luis Mª Pardo hace una recapitulación de los puntos clave de la investigación sobre Zapatero y el rescate de Plus Ultra: "Dos informes de la UDEF que señalan al expresidente del Gobierno; una serie de facturaciones y sociedades interpuestas, ahí tenemos a sus hijas; y las declaraciones de tres personas que intervienen en el rescate: el presidente, el máximo accionista, y en principio el que era el comisionista o la persona que utilizaba presuntamente Zapatero como tapadera".

El abogado recuerda por último el apoyo público que prestó Pedro Sánchez a ZP: "El presidente del Gobierno unió su destino al del expresidente Zapatero, porque lo unió. Veremos a ver si el presidente no tiene que responder también por este caso".

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