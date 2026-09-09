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Moisés Laguardia, en su regreso a Pasapalabra: "Es una aventura nueva porque vengo de una manera muy diferente"

El riojano confiesa cómo le ha llegado esta nueva oportunidad, asegura que se está centrando más "en disfrutar" y cree que los duelos en AlaZ contra David van a ser "complicados".

Moisés Laguardia, en su regreso a Pasapalabra: "Es una aventura nueva porque vengo de una manera muy diferente"

Moisés Laguardia, en su regreso a Pasapalabra: "Es una aventura nueva porque vengo de una manera muy diferente"

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Ha sido la sorpresa con la que el mes de septiembre ha irrumpido en Pasapalabra: la vuelta de Moisés Laguardia. El alfareño ha regresado para ocupar el lugar que Javier ha dejado vacío tras su decisión de abandonar el concurso por motivos personales. "Es muy emocionante porque es algo que ya no te esperabas volver a vivir", reconoce en esta entrevista exclusiva para la web.

"Esta vez me estoy centrando más en disfrutar que en obsesionarme con el resultado"

Esta nueva oportunidad le llega dos años y medio después de su despedida por el bote que conquistó Óscar Díaz. Su sensación no es de continuidad, sino de "una aventura nueva". "Vengo de una manera muy diferente, la otra vez llevaba muchos años seguidos preparándome y esta vez me estoy centrando más en disfrutar que en obsesionarme con el resultado", confiesa.

Por eso, aunque entonces vivió 245 programas, Moisés ahora se considera el novato frente al centenario David. De hecho, cree que va a ser un rival "complicado". "Es un jugador muy fuerte, al igual que lo era Javier", valora. Además, es principiante en la prueba AlaZ, aunque es sincero: "No me ha costado mucho adaptarme". Ya lo demostró en su primer duelo rascando un vibrante empate.

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"Siento mucha responsabilidad porque hay mucha gente que ha hecho méritos para estar sentada en esta silla"

En pequeños detalles sí se notó que, como explica en la entrevista, llevaba en torno a año y medio "un poquito desconectado". "Estaba haciendo un consumo cultural ya no enfocado a Pasapalabra, sino más a lo que me gusta", explica. Pero, incluso en estas circunstancias, se anotaba las palabras y datos que podían llegar a caer en la prueba final y se decía: "¿Qué estoy haciedo? ¡Si ya no voy a volver!".

El destino le deparaba esta sorpresa, que él afronta con "mucha ilusión" pero también con "mucha responsabilidad". "Porque hay mucha gente que ha hecho méritos para estar sentada en esta silla", afirma. ¡Dale al play y descubre la entrevista completa!

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