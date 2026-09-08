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¡Vuelve Esperansa Grasia!: Luis de la Fuente alucina con sus nuevos trucos

Esperansa Grasia está de vuelta y ha traído los trucos más locos al mismísimo Luis de la Fuente. ¡Descúbrelos!

¡Vuelve Esperansa Grasia!: Luis de la Fuente alucina con sus nuevos trucos

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Borja Tamayo
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Los trucos de Esperansa Grasia son tan útiles como sencillos y el ganador de la Copa del Mundo lo ha podido descubrir en primera persona. Y es que Luis de la Fuente está de visita en El Hormiguero y la colaboradora no ha perdido la oportunidad de mostrarle algunos de los más curiosos.

Cortar un pimiento de manera magistral, meter muchísimas botellas en una misma bolsa o enseñar cómo se conservan adecuadamente los medicamentos son algunos de los que ha presentado. De hecho, esto último ha conseguido el aplauso de Pablo Motos, más interesado que nunca en la sección. Sin embargo, como es habitual, Esperansa se ha dejado lo mejor para el final.

Y es que su truco para colocar los parasoles del coche sin complicaciones o algo tan simple como ponerse una toalla, pero sin riesgo de que se caiga, han terminado de conquistar tanto al presentador como al seleccionador.

¿Quieres ver estos trucos en detalle? ¡Dale play al vídeo de arriba!

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