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El secreto del éxito

Disfruta de la entrevista completa a Luis de la Fuente en El Hormiguero

Entre recuerdos del Mundial, mensajes de liderazgo, pronósticos sobre las próximas estrellas y alguna anécdota inolvidable, Luis de la Fuente protagonizó una entrevista cargada de emoción.

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Luis de la Fuente ha regresado a El Hormiguero convertido en campeón del mundo para celebrar junto a Pablo Motos el histórico título conquistado por la selección española este verano. El seleccionador ha repasado los momentos más emocionantes del torneo, ha analizado las claves que llevaron a España a bordar su segunda estrella y ha dejado varias reflexiones sobre el presente y el futuro del fútbol.

Durante la entrevista, el técnico ha explicado que el éxito no se entiende sólo desde el talento, sino también desde la gestión del grupo. De la Fuente ha asegurado que conoce perfectamente a sus futbolistas y que no duda en intervenir cuando detecta comportamientos que puedan perjudicar al equipo. "Lo que yo les digo, no se lo ha dicho nadie", ha afirmado al explicar cómo trabaja con aquellos jugadores que corren el riesgo de convertirse en "estrellitas".

El técnico también ha querido poner el foco en los valores que debe transmitir el deporte. Preguntado por la actitud de Argentina tras la final mundialista, se ha mostrado comprensivo con la tensión propia de un partido de máxima exigencia, pero muy crítico con lo ocurrido después del pitido final. De la Fuente ha calificado algunos comportamientos de la albiceleste como "inaceptables", recordando la responsabilidad que tienen los futbolistas como referentes para millones de niños.

Además de mirar al pasado reciente, el seleccionador también se ha mojado sobre el futuro del fútbol ahora que Lionel Messi ha anunciado su retirada de la selección argentina. Cuestionado sobre quiénes pueden marcar la próxima era del deporte, Luis de la Fuente ha señalado a Lamine Yamal y Kylian Mbappé como los nombres llamados a ocupar un papel protagonista en los próximos años, estableciendo incluso un paralelismo con la histórica rivalidad que mantuvieron Messi y Cristiano Ronaldo.

¿Será Lamine Yamal el próximo Messi? Luis de la Fuente se moja sobre el futuro del fútbol

La visita dejó también espacio para una reflexión más personal. A pesar de haber conquistado el mayor éxito posible como entrenador, De la Fuente aseguró que sigue manteniendo los pies en el suelo gracias a las enseñanzas de su familia. Como ejemplo, recordó una anécdota con su madre que, según explicó, le ha ayudado a evitar que el éxito se le suba a la cabeza. Entre recuerdos del Mundial, protagonizó una entrevista cargada de emoción en la que volvió a demostrar por qué se ha convertido en una de las figuras más admiradas del deporte español.

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