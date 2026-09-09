La Voz 2026 eleva la competición con Mika, Lola Índigo, Melendi y Pablo López: "Hay una energía muy diferente"

Talento, emoción y una gran conexión entre los coaches marcarán la nueva edición de La Voz. Lola Índigo destaca que los concursantes son increíbles, mientras Mika asegura que la competición será muy alta.

Pablo López ya prepara su estrategia para robar artistas y convencerlos con pocas palabras. Melendi, por su parte, avanza una temporada cargada de talento y complicidad entre los cuatro integrantes del equipo.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas