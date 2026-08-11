Juan Ignacio Zoido acusa a Pedro Sánchez de estar “en declive total" con Europa por su gestión migratoria

El exministro del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy ha criticado duramente la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez ante la situación migratoria en Ceuta y ha puesto en duda que los servicios de inteligencia españoles no tuvieran información previa sobre el movimiento masivo de personas hacia la ciudad autónoma.

A su juicio, la crisis ha evidenciado además la falta de respaldo europeo al presidente del Gobierno. “La solidaridad que buscó Sánchez, no la he encontrado”, ha afirmado, antes de considerar que la situación supone “el declive total y la soledad en la que se encuentra Pedro Sánchez en Europa”.

“Yo creo que este hecho ha venido a marcar ya el declive total y la soledad en la que se encuentra Pedro Sánchez en Europa.”

El exministro ha situado la inmigración entre los grandes retos que afronta actualmente la Unión Europea y ha considerado especialmente grave la llegada masiva de personas a Ceuta. En este contexto, ha defendido que España debería mantener una mayor coordinación con sus socios europeos y ha acusado al Ejecutivo de actuar atendiendo a intereses particulares.

Según su análisis, Sánchez se habría alejado de las posiciones mayoritarias de sus socios europeos en asuntos como la defensa, la política comercial y la inmigración. Como ejemplos, ha citado el rechazo del presidente del Gobierno al incremento del gasto en seguridad y defensa, su posición respecto a los aranceles a los vehículos chinos y las discrepancias en materia migratoria.

“Era imposible que no se tuviera conocimiento”

Uno de los puntos centrales de sus críticas se refiere a la gestión de la presión migratoria sobre Ceuta. El exministro ha defendido que debía existir una relación previa de colaboración institucional con las autoridades marroquíes para evitar que una situación de estas características llegara a producirse.

También ha cuestionado que el Ministerio del Interior no hubiera dispuesto de información sobre el movimiento de personas hacia la frontera. “Tenemos también servicios de información y, por tanto, gracias a los informes que le pueden suministrar, yo creo que era imposible que no se tuviera conocimiento que un movimiento de 80.000 personas aproximándose a Ceuta para llevar a cabo una acción como la que llevaron no se desconociera”, ha asegurado.

El ex responsable de Interior ha reconocido que desconoce qué información concreta pudo recibir el Gobierno, pero ha insistido en que no considera creíble que los servicios de inteligencia no detectaran un movimiento de esa magnitud. “Yo no me creo que no pudieran saber lo que estaba sucediendo, no me lo creo”.

En este sentido, ha defendido la capacidad de los servicios de inteligencia españoles y ha destacado el papel de la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como de los servicios de información.

“España es un gran país, a pesar del gobierno que tenemos ahora”, ha señalado. Además ha asegurado que España cuenta con “unos cuerpos de inteligencia de primer nivel, al mejor nivel de los que hay en el mundo”.

Reclama una respuesta “inmediatamente” coordinada

Ante la gravedad de los acontecimientos, el exministro ha reclamado al Gobierno una actuación conjunta de varios departamentos. En concreto, ha pedido la creación inmediata de un equipo en el que participen el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Presidencia del Gobierno.

“Tan grave como han sido los sucesos que se han producido”, ha defendido, antes de comparar la dimensión de la crisis con la hipotética llegada masiva de inmigrantes a otras grandes capitales europeas.

“Lo que tiene que hacer el Gobierno de España es inmediatamente, coordinar un equipo de Ministerio de Interior, Ministerio de Defensa, Ministerio de Asuntos Exteriores y Presidencia del Gobierno.”

Para el exministro, la respuesta no debería limitarse a la gestión sobre el terreno, sino que tendría que incluir también explicaciones públicas sobre lo ocurrido.

Considera necesario que el Gobierno comparezca ante el Congreso y explique a los ciudadanos “cómo ha pasado, por qué no se ha evitado y qué se está pensando para que no vuelva a suceder”.

“Hay que dar explicaciones en el Congreso”

Zoido ha insistido en que la dimensión de la crisis obliga al Ejecutivo a ofrecer respuestas políticas e institucionales. “Este es un caso tan grave, tan grave que lo primero que hay que hacer, además de constituir, al más alto nivel, una comisión de los ministerios que le he dicho, lo que hay que hacer es dar explicaciones en el Congreso y, sobre todo, dar explicaciones a los ciudadanos”, ha afirmado.

En su opinión, la percepción sobre la situación en Ceuta no coincide con el mensaje de normalidad que, según ha señalado, está trasladando el Gobierno. “La normalidad quizás solo la ve el Gobierno”, ha concluido, aludiendo al malestar que, según su relato, existe entre los ciudadanos de la ciudad autónoma.

Los servicios de inteligencia, en el centro de sus críticas

Al mismo tiempo, ha evitado entrar a valorar otras polémicas que afectan al actual ministro del Interior, al considerar que se trata de cuestiones que deberá resolver y explicar el propio Fernando Grande-Marlaska. “Me ha sustituido como ministro y, por tanto, yo creo que eso son cosas que él tendrá que ir resolviendo y dar explicaciones en su momento”, ha señalado.

Su valoración se ha centrado, por tanto, en la gestión de la crisis de Ceuta y en la necesidad de que el Gobierno determine qué ocurrió, por qué no se anticipó la situación y qué medidas se adoptarán para impedir que vuelva a repetirse.

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