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Capítulo 643

El plan de Andrés para salvar a Begoña del chantaje de Gabriel: “Confía en mi”

El hijo de Damián le asegura a la enfermera que lo solucionará todo para que no tenga que ceder al chantaje de su marido.

El plan de Andrés para salvar a Begoña del chantaje de Gabriel: “Confía en mi”

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Andrés se ha enterado de que Begoña lo está pasando mal por culpa de Gabriel y no ha dudado en preguntarle a la enfermera. Quiere saber lo que está pasando.

Begoña le cuenta Andrés el chantaje de su marido: si no le devuelve todo el dinero, le enseñará sus fotos comprometidas a Valentina. ¡Andrés no da crédito!

La enfermera le confiesa, que, aunque no quiere entregarle su dinero, no le va a quedar más remedio que ceder a su chantaje.

Sin embargo, Andrés le pide que no haga eso. No puede permitir que Gabriel se salga con la suya.

“Tienes que disponer de tu capital libremente”, le dice el De la Reina asegurándole que lo va a solucionar, pero que necesita un par de horas. Solo tiene que confiar en él. ¿Qué estará tramando?

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