"Han entrado, al menos, 100 yihadistas en Ceuta". Hablamos con las mafias que operan en la ciudad autónoma

A una hora exacta nos recogerá una furgoneta y nos trasladará a una ubicación 'secreta' de Ceuta. Llevamos casi un mes sobre el terreno y no nos resulta difícil reconocer que estamos surcando los callejones del barrio de El Príncipe encaminados a una zona de garajes semiocultos. Nuestro contacto nos indica que no se nos ocurra grabar en los exteriores y acto seguido, un señor encapuchado abre una puerta de chapa.

Varias bicicletas viejas, cajas tamaño 'fardo', una mesita con luces y aparatos de pesaje y un veterano catre presidido por una bandera de palestina decoran el minúsculo habitáculo. "Esta es un 38 especial, aquí tienes las balas". ¡Puuuum! "¡Host*a. host*a! ¿Cómo disparas sin avisar? ¡Me has jod*ido el oído! Uno de los mafiosos acaba de abrir fuego contra una almohada. El garajucho ha retumbado de pared a pared y todavía puedo escuchar el eco del tiro. Un calambre acaba de recorrer mi espina dorsal de arriba a abajo y me tiemblan las canillas. "¿Es de verdad, no? Aplauso. Para que no creáis que son de broma o de fogueo". Las dudas que podía tener con estos tipos acaban de quedar disipadas. Van en serio.

INFORMADORES DE LA POLICIA

Estamos en una zona non grata para sirenas azules, porra y uniformes. Nuestros contactos son los que surten de información a la poli. Estos dos individuos son muy cercanos al tráfico de personas. Cobran cantidades ingentes de dinero por trasladar a inmigrantes en situación de irregularidad de Ceuta a la península. Pero no a todos. La 'red flag' son las conexiones con el islamismo radical. Nuestros mafiosos actúan como cazayihadistas. "Yo quiero saber cómo llegáis a esas informaciones, quién os las pasa y cómo los identificáis", si he llegado hasta e inframundo, no puedo dejarme preguntas en el tintero, por osadas que sean.

Uno de los chungos marca un teléfono. Al otro lado, saludo en árabe. "Cuéntame lo que tienes ahora allí", le espeta nuestro 'amigo'. "Tengo a seis para pasar, pero uno está pagando con billetes de 200 euros", señala el susodicho al otro lado del teléfono. "A este lo apartamos de momento. No lo vamos a trasladar. Igual se lo entregamos a la policía". ¿Por qué no queréis que pasen estos perfiles a la península? "Si llegan a la península y hacen un atentado, nos señalan a todos lo musulmanes. Ya pasaron algunos implicados por Ceuta, lo tenemos que evitar".

9.000 por pasar a la Península

Esta peña observa, controla y señala a todos aquellos sujetos que puedan toquetear con la radicalización o estén en el foco de captación de células yihadistas. "Llegan a pagar hasta 9.000 euros por el traslado de estos tíos". Si pasan en la mezquita más tiempo que el grupo con el que conviven, si suelen tener dinero en efectivo en billetes grandes, si se aíslan para hablar por teléfono y utilizan móviles encriptados, sospechan de ellos. "Muchos llevan móviles de tres o cuatro mil euros. Conocemos las marcas porque nosotros también los usamos. Están encriptados".

A nuestro entrevistado no se le suele escapar un radical. Ha trabajado muchos años sobre el terreno, es especialista en vuelcos de drogas y compra venta de armas ilegales, trata diariamente con organizaciones y pilotos dedicados al traslado ilegal de personas y nos muestra varios vídeos de los últimos viajes, en mañanas de niebla. "Uno, dos, tres. cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve, ¿vale? Ya estamos llegando a España, en un minuto". En las imágenes pueden verse a varios inmigrantes apilados en una lancha mediana y a un 'capitán' o reclutador informando a la mafia de que están a punto de tocar tierra peninsular, en este caso, Algeciras. ¿Cuántos integristas crees que pueden haber pasado a Ceuta? Le pregunto. "Se han identificado unos diez. Pero aquí, al menos, han entrado 100 yihadistas".

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