El papel film más resistente: El último experimento de Marron deja sin palabras a Luis de la Fuente

Luis de la Fuente no parece ser alguien fácil de sorprender. Y es que estamos hablando de nada menos que el campeón de una Copa del Mundo. Sin embargo, Marron se lo ha propuesto y ha llegado con un nuevo experimento de lo más curioso.

El objetivo era simple: Comprobar la resistencia del papel film que se emplea para proteger la carga en transportes de larga distancia. Está hecho a base metaloceno, un material "súper, súper flexible y súper, súper resistente". Así, el equipo del programa se ha puesto manos a la obra.

Con el papel extendido, Marron ha utilizado un boli para intentar atravesarlo. Poco a poco, iba presionando sobre el papel. Hasta que, finalmente, han hecho la comprobación final y han demostrado lo mucho que es capaz de soportar. Ahora bien, la forma que ha tomado el material ha provocado las carcajadas de Luis de la Fuente, efectivamente sorprendido por el experimento.

Eso sí, esto era insuficiente y han llevado la prueba al extremo cuando una persona ha apoyado todo su peso descolgándose desde el techo. ¡Impresionante!

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En este experimento pondremos a prueba un film transparente de alta resistencia y muy flexible, utilizado para asegurar cargas durante su transporte. Su tecnología incorpora nanocapas y metaloceno, que permiten conseguir más resistencia utilizando menos plástico. Tiene un grosor aproximado de 30 micras.

Una de sus características más sorprendentes es su capacidad de preestiramiento. Algunos de estos films pueden estirarse hasta varias veces su longitud. Esta tecnología permite además reducir hasta un 60 % la cantidad de plástico utilizada por palé, manteniendo o incluso mejorando la estabilidad de la carga.

Nosotros vamos a llevar este material al límite. Tensaremos varios metros de film para comprobar cuánto puede estirarse y qué cantidad de peso puede soportar antes de romperse. Colocaremos a Keller sobre una lámina de film para comprobar hasta dónde llega su resistencia.

El film de embalaje de alta resistencia y el film de cocina pueden parecer similares, pero están diseñados para funciones muy distintas. El de cocina suele fabricarse con polietileno (PE) o PVC y busca principalmente adaptarse y adherirse a los alimentos o recipientes. El film técnico de embalaje utiliza formulaciones específicas de polietileno, como las basadas en metaloceno, y estructuras multicapa, pensadas para conseguir mucha más resistencia, elasticidad y capacidad de estiramiento, llegando en algunos casos a un 400 % de preestiramiento.

¡Vuelve a verlo en el vídeo de arriba!

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