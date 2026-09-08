VÍDEO: Abucheos a Marlaska tras su llegada a la Delegación del Gobierno en Ceuta

Los vecinos de Ceuta han recibido este martes entre gritos e insultos al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante su llegada a la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma. La protesta se produce después de semanas de críticas de parte de la población ceutí por la gestión del Gobierno ante la llegada masiva de migrantes registrada a finales de julio y ante la falta de soluciones que, según los vecinos, persiste en la ciudad.

Durante su visita, Marlaska se ha desplazado hasta el Centro de Acogida Temporal de Extranjeros (CATE) provisional habilitado en el polígono industrial de El Tarajal, donde ha conocido la situación del dispositivo de acogida. Posteriormente, el ministro ha comparecido ante los medios de comunicación para explicar la evolución de la situación migratoria en Ceuta y abordar las medidas adoptadas por el Gobierno ante la crisis registrada en la ciudad autónoma.