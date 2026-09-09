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¿ACEPTARÁ EL ENTRENADOR?

"Nuevos tiempos, nuevas normas": Trancas y Barrancas reinventan el fútbol frente a Luis de la Fuente

Trancas y Barrancas han querido reinventar las reglas del fútbol frente a nada menos que el actual campeón del mundo Luis de la Fuente. ¿Aceptará sus nuevas normas?

Luis de la Fuente en El Hormiguero

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Borja Tamayo
Publicado:

Si hay alguien que conoce bien el fútbol, ese es indudablemente Luis de la Fuente. En 2024 ganó una Eurocopa y, este mismo verano, nos ha regalado a todos los españoles la segunda Copa del Mundo. Sin embargo, Trancas y Barrancas no parecían tener el mínimo interés en su forma de entender este deporte. Más bien lo contrario.

Las hormigas han salido con ganas de reinventar las reglas y, por eso, le han traído la sección "nuevos tiempos, nuevas normas".

Hacer los palos de la portería más grandes si el partido lleva demasiado en empate, que pedir el VAR funcione como el Ojo de Halcón, que los porteros tengan guantes del tamaño que quieran... ¡Ideas no les faltan! Ahora bien, ¿habrá aceptado el seleccionador? ¡Descúbrelo en el vídeo de arriba!

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