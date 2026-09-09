Crisis migratoria en Ceuta
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Hoy se desclasifican 40 documentos que el Gobierno manejaba antes de la avalancha de migrantes
Sigue en directo online la última hora de la crisis migratoria que vive Ceuta tras la avalancha de migrantes del pasado 30 y 31 de julio. Hoy el Gobierno desclasifica una parte de los informes que maneja el Ejecutivo.
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41 días después de la entrada masiva de migrantes en Ceuta el pasado 30 y 31 de julio, la falta de normalidad en la ciudad autónoma, sigue copando el foco de atención. Esta crisis migratoria marcará el cara a cara que hoy protagonizarán Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en el Congreso de los Diputados. Feijóo preguntará a Sánchez cómo va a seguir gobernando lo que queda de legislatura, mientras que el líder de Vox, Santiago Abascal, lo hará sobre si está siendo chantajeado por Marruecos por la "información que disponen de su corrupción y la de su familia".
Este rifirrafe coincide con el día en el que se van a desclasificar una parte de los informes que manejó el Gobierno los días previos de la entrada masiva en Ceuta. Serán 40 los documentos que se van a desclasificar, fechados desde el 1 de julio hasta el 1 de agosto. A través de la web de Moncloa, se podrá acceder "a todos los documentos que obran en manos del Gobierno de España", explicó la ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz. Eso sí, no se harán públicos aquellos textos que afecten a la Seguridad Nacional que tienen su "cauce" en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso.
Este martes arrancó el curso escolar en Ceuta y lo hizo con los colegios blindados. En la ciudad autónoma estuvieron la ministra de Educación que aseguró que los centros eran "seguros" y el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska que ha asegurado que los ceutíes "próximamente comenzarán a notar, en su día a día, mejoras en la situación".
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Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Sánchez y Feijóo se enfrentarán en un nuevo cara a cara hoy en el Congreso
El Congreso retoma este miércoles la actividad plenaria con un nuevo cara a cara entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en una sesión en la que se abordará principalmente la crisis de Ceuta.
Feijóo preguntará a Sánchez cómo va a seguir gobernando durante los próximos meses, mientras que el líder de Vox, Santiago Abascal, preguntará por si está siendo chantajeado por Marruecos por la "información que disponen de su corrupción y la de su familia".
También deberá responder al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, quien también se interesará por cómo "afronta lo que queda" de legislatura.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Casa Real informa de una reunión entre el Rey y Robles
Casa Real ha informado a través de su perfil de X de la reunión que mantuvo el Rey Felipe VI con la ministra de Defensa Margarita Robles. En este encuentro también participaron el jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Teodoro Esteban López Calderón, el comandante general de Ceuta, Luis Fernández Herrero, y los mandos operativos.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Marlaska recibido en Ceuta entre aplausos y despedido entre abucheos
El ministro Fernando Grande-Marlaska vivió este martes una intensa visita a Ceuta. Fue recibido entre aplausos de algunos migrantes y despedido entre abucheos de algunos ciudadanos. Ha asegurado que los ceutíes "próximamente comenzarán a notar, en su día a día, mejoras en la situación".
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Hoy se desclasifican 40 documentos sobre la crisis en Ceuta
Hoy se van a conocer alrededor de 40 informes sobre la información que manejaba el Gobierno los días previos a la avalancha de migrantes que entraron de forma irregular en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio. Estos informes están fechados desde el 1 de julio hasta el 1 de agosto. Desde el Gobierno han dejado claro que si en un futuro surgen nuevos documentos en relación con los hechos y el periodo en cuestión, también serán publicados a menos que afecten a la seguridad nacional, en cuyo caso serán tramitados a través de la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Nuevo cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo
Ceuta copará, previsiblemente, el nuevo cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo que hoy tendrá lugar en el Congreso de los Diputados. El líder de la oposición preguntará a Sánchez cómo va a seguir gobernando lo que queda de legislatura, mientras que el líder de Vox, Santiago Abascal, lo hará sobre si está siendo chantajeado por Marruecos por la "información que disponen de su corrupción y la de su familia".
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | ¿Qué o quién originó las llamas?
De momento se desconoce la causa que provocó el incendio en Ceuta. En su comunicado el gobierno ceutí expone que en los asentamientos que hay en dicha zona "se vienen encendiendo hogueras para cocinar o calentarse durante la noche, lo que incrementa el riesgo de incendio forestal, que está siendo muy alto este verano", pero por el momento no se sabe qué o quién ha provocado el fuego.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | La extinción se desarrolló con "rapidez"
El Gobierno ceutí en un comunicado ha informado de que el fuego se inició sobre las 20:00 horas y se ha dado por controlado y extinguido sobre las 21:45 horas. La actuación se ha desarrollado "con rapidez" gracias, entre otros factores, a los avisos tempranos de los retenes de bomberos desplegados en las zonas forestales, que han permitido detectar el fuego y movilizar con celeridad a los efectivos. Estos retenes han sido reforzados este verano por la Consejería ante la presencia de numerosos migrantes que acampan de forma irregular.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Incendio en Monte de la Tortuga, Ceuta
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre la crisis migratoria en Ceuta. Todas las alarmas saltaron la pasada noche en la ciudad autónoma por un incendio declarado en Monte de la Tortuga que ya ha sido controlado y extinguido, después de que las llamas hayan calcinado alrededor de 10.000 metros cuadrados.
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