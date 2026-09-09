Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Hoy se desclasifican 40 documentos que el Gobierno manejaba antes de la avalancha de migrantes

41 días después de la entrada masiva de migrantes en Ceuta el pasado 30 y 31 de julio, la falta de normalidad en la ciudad autónoma, sigue copando el foco de atención. Esta crisis migratoria marcará el cara a cara que hoy protagonizarán Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en el Congreso de los Diputados. Feijóo preguntará a Sánchez cómo va a seguir gobernando lo que queda de legislatura, mientras que el líder de Vox, Santiago Abascal, lo hará sobre si está siendo chantajeado por Marruecos por la "información que disponen de su corrupción y la de su familia".

Este rifirrafe coincide con el día en el que se van a desclasificar una parte de los informes que manejó el Gobierno los días previos de la entrada masiva en Ceuta. Serán 40 los documentos que se van a desclasificar, fechados desde el 1 de julio hasta el 1 de agosto. A través de la web de Moncloa, se podrá acceder "a todos los documentos que obran en manos del Gobierno de España", explicó la ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz. Eso sí, no se harán públicos aquellos textos que afecten a la Seguridad Nacional que tienen su "cauce" en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso.

Este martes arrancó el curso escolar en Ceuta y lo hizo con los colegios blindados. En la ciudad autónoma estuvieron la ministra de Educación que aseguró que los centros eran "seguros" y el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska que ha asegurado que los ceutíes "próximamente comenzarán a notar, en su día a día, mejoras en la situación".

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