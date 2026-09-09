Juan Ignacio Zoido, sobre la reunión de Vivas en Bruselas: "No dan crédito, no entienden que no se haya resuelto el problema un mes y medio después"

"Primero quiero destacar el apoyo que tuvo Vivas de manera espontánea en Bruselas", el exministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, ha agradecido a todos los miembros de la UE y Bruselas que acudieron para hablar con Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta tras la entrada ilegal de más de 70.000 migrantes. "Ha trascendido incluso de la frontera de la Unión Europea, todo el mundo lo conoce y sabe quién es, todos se acercaban a saludarlo", cuenta Zoido en Espejo Público.

A la pregunta de Susanna Griso sobre que le decían, el eurodiputado del PP ha respondido: "no daban crédito, la palabra para describirlo sería estupefacción", los allí presentes no entendían como un mes y medio después, "no se haya resuelto el problema después de que hayan entrado ilegalmente a ocupar una ciudad", y recalca Zoido, "después de aprobar un pacto migratorio, todo sigue igual".

Marruecos dijo que quería la vuelta de sus ciudadanos y colaborarían en esa repatriación, al menos 140 personas murieron. "Marruecos no quiere la repatriación, dijeron que ellos estaban dispuestos a recibir a todos los que habían invadido, pero no han recibido ni a los cadáveres", ha respondido Zoido a la pregunta de Susanna sobre Marruecos y la repatriación

Aumenta la presencia policial en varios peñones españoles

Publica 'The Objective' que defensa ha reforzado la presencia policial por una posible acción inminente que Marruecos reivindica, Susanna Griso ha preguntado al exministro de Interior si se puede pensar en un nuevo episodio como el ocurrido en el Gobierno de Aznar sobre la Isla de Perejil.

Juan Ignacio Zoido espera que "no ocurra, que la firmeza disuada el intento de ocupación" que Marruecos insinúa. "Sería una gravísima violación por parte de Marruecos". El exministro de Interior recalca que podemos "cambiar de Gobierno, leyes o políticas", pero no de "vecinos". "Deben saber que tenemos nuestra frontera, que Ceuta es España y Europa y la vamos a defender", advierte Zoido.

"El Rey ha cumplido con su obligación"

Tras conocer que la Casa Real tuvo una reunión con Defensa sobre lo ocurrido en Ceuta y, que Moncloa no lo comunicó, Susanna Griso pregunta al exministro cómo va a quedar ese pulso entre Margarita Robles y Fernando Grande- Marlaska y si el Rey hizo lo correcto.

"El Rey ha cumplido su obligación y ha mantenido la reunión, no hay que darle otra interpretación", está cumpliendo su "obligación institucional".

El Rey convocó este lunes en el Palacio de la Zarzuela una reunión con la ministra de Defensa, Margarita Robles; el jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Teodoro Esteban López Calderón; el comandante general de Ceuta, general de división Luis Jesús Fernández Herrero, y responsables de los mandos operativos para examinar la situación en la ciudad autónoma desde el punto de vista de la Defensa, según ha informado este martes por la tarde la Casa del Rey.

El encuentro permitió a Felipe VI conocer de primera mano la evaluación de los responsables políticos y militares sobre la situación en Ceuta y la respuesta que se le está dando desde el ámbito de la Defensa. En esa cita también estuvieron el jefe del mando de operaciones, teniente general José Antonio Agüero, y el jefe del mando operativo terrestre, teniente general Julio Salom.

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