Esta noche la actriz Paula Echevarría visitará El Hormiguero

La actriz Paula Echevarría es una de las mayores veteranas de El Hormiguero. Y es que esta noche será su visita número 19 al plató, 20 contando una breve aparición durante el confinamiento, volviendo en una entrevista que promete traer más de una sorpresa.

Echevarría nos hablará de su nuevo proyecto en atresplayer: A la deriva. Una serie ambientada en los años 70 cargada de misterios que, a partir del próximo 20 de septiembre, podremos desentrañar poco a poco.

¡Bienvenida una vez más a El Hormiguero! No te pierdas las entrevista de hoy, a partir de las 22 horas en Antena 3.

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