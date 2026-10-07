Vecinas ceutíes responden a Pedro Sánchez tras no ser mencionadas al convocar elecciones: "Quiere tapar a Ceuta, pero Ceuta va a seguir estando presente"

Los vecinos de Ceuta continúan aguantando la situación tras la entrada masiva desde hace ya más de dos semanas y, tras el anuncio de Pedro Sánchez de convocar las elecciones generales y no mencionar ni una vez a Ceuta, ha conseguido que los ceutíes estallen mucho más.

"Estamos asombradas, encima el ministro Ángel Víctor Torres permitió felicitarse por la operación Trampolín", explica Isabel. A lo que la mujer se pregunta: "Según fuentes policiales, había 4.000 migrantes en el Trampolín, 600 se fueron a Marruecos voluntariamente, 1.000 están en los recursos del Gobierno, y los demás, ¿Dónde están, dónde está el resto?" Pregunta Isabel indignada.

"Estamos deseando recibir a Sánchez"

Susanna Griso le ha preguntado a las vecinas sobre si quieren que visite Pedro Sánchez la ciudad, y han respondido: "Estamos deseando que venga para recibirlo como se merece, no hizo ni una sola mención porque para él, ya está amortizado el problema". A lo que añaden que ahora lo que le interesa al Gobierno es la manifestación, la huelga general y el problema de la vivienda.

Desde CCOO de Ceuta, se han desmarcado de la huelga ya que alegan que es un despropósito organizarla, y más aun con el problema de Ceuta: "Pedro Sánchez quiere tapar Ceuta, pero Ceuta va a seguir estando presente en la campaña electoral y no se va a tapar".

Por último, ambas vecinas se preguntan si el objetivo del Gobierno es el de que los "invasores" estén en los recursos: "¿Con eso alcanzaríamos la normalidad, quieren que seamos un CETI? En Ceuta quedan 14.000 personas todavía, no entendemos como no se pueden filiar", recalca, Isabel y Mari Ángeles.

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