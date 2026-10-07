Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Núñez Feijóo visita de nuevo Ceuta para mostrar su apoyo a Vivas

Varios meses después del asalto masivo en Ceuta, la crisis migratoria continúa. Este miércoles el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, visita de nuevo Ceuta. Mostrará su apoyo al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, por su gestión. El martes ambos estuvieron en Madrid en el acto de entrega en el Senado de la Medalla de Oro a los presidentes de Ceuta y Melilla.

El pasado martes la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga presuntos delitos en la entrada masiva de migrantes en Ceuta a finales de julio, pidió a la representación procesal de la ciudad autónoma que, "a la mayor urgencia", aporte la lista de llamadas del presidente ceutí, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o a su jefe de gabinete entre los días 27 y 30 de julio.

A última hora de la tarde del martes conocimos que Ceuta remitirá a la jueza certificación notarial de todas las llamadas de Vivas a Moncloa. El Gobierno de la ciudad autónoma alegó que remitirá la certificación notarial de las comunicaciones realizadas en los días previos a la entrada masiva del 30 de julio desde el teléfono móvil del jefe de Gabinete de la Presidencia ceutí. La documentación incluye tanto las llamadas y mensajes efectuados como los intentos de contacto realizados con distintos responsables de la Administración General del Estado.

Sigue en directo la última hora de la crisis migratoria en Ceuta.