CEUTA
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Núñez Feijóo visita de nuevo Ceuta para mostrar su apoyo a Vivas
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Varios meses después del asalto masivo en Ceuta, la crisis migratoria continúa. Este miércoles el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, visita de nuevo Ceuta. Mostrará su apoyo al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, por su gestión. El martes ambos estuvieron en Madrid en el acto de entrega en el Senado de la Medalla de Oro a los presidentes de Ceuta y Melilla.
El pasado martes la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga presuntos delitos en la entrada masiva de migrantes en Ceuta a finales de julio, pidió a la representación procesal de la ciudad autónoma que, "a la mayor urgencia", aporte la lista de llamadas del presidente ceutí, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o a su jefe de gabinete entre los días 27 y 30 de julio.
A última hora de la tarde del martes conocimos que Ceuta remitirá a la jueza certificación notarial de todas las llamadas de Vivas a Moncloa. El Gobierno de la ciudad autónoma alegó que remitirá la certificación notarial de las comunicaciones realizadas en los días previos a la entrada masiva del 30 de julio desde el teléfono móvil del jefe de Gabinete de la Presidencia ceutí. La documentación incluye tanto las llamadas y mensajes efectuados como los intentos de contacto realizados con distintos responsables de la Administración General del Estado.
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Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Trasladan a 300 mujeres y niños a nuevo espacio en un antiguo campo de fútbol
Un grupo de unas 300 mujeres y niños han sido trasladados este martes hasta el antiguo campo de fútbol del acuartelamiento de Caballería, que ha sido habilitado por el Gobierno como nuevo espacio de acogida para colectivos vulnerables.
Según ha informado en un comunicado la asociación de vecinos de Sidi Embarek, estas mujeres y niños estaban viviendo desde su entrada masiva en el entorno de la mezquita de Sidi Embarek y posteriormente habían ocupado unas carpas instaladas en un terreno próximo.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Sánchez cree que la situación mejora en Ceuta tras el retorno voluntario a Marruecos
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que la situación en Ceuta está mejorando tras el retorno voluntario de migrantes "muy intenso" a Marruecos de las últimas semanas y después de que se hayan desalojado espacios públicos como la playa del Trampolín hasta ahora ocupados por personas que accedieron a la ciudad autónoma.
"Creo que la situación de Ceuta mejora y la ambición del Gobierno de España es que mejore de una manera mucho más rápida", ha señalado Sánchez en declaraciones a los periodistas en la rueda de prensa posterior al consejo de Ministros un día después de convocar elecciones generales para el próximo 29 de noviembre.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Ceuta retira más de 200 toneladas de residuos y materiales en la playa del Trampolín
Un total de 222 toneladas de todo tipo de residuos y materiales han sido retiradas en los dos últimos días de la playa del Trampolín de Ceuta tras el desalojo de los más de 3.000 migrantes que llevaban más de dos meses asentados en la zona.
El Gobierno ceutí ha informado este martes de que la Consejería de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda sigue llevando a cabo los trabajos de limpieza integral y retirada de residuos en la zona de esta playa. El dispositivo cuenta con más de medio centenar de operarios de limpieza, así como varios vehículos de maquinaria pesada, entre ellos camiones y retroexcavadoras.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: El ministro de Hacienda, Arcadi España, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, coinciden hoy en Ceuta
El ministro de Hacienda, Arcadi España, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, coinciden este miércoles en su visita a Ceuta, tras la crisis por la entrada en la ciudad de miles de migrantes desde Marruecos.
Según ha informado la Delegación del Gobierno en un comunicado, Arcadi España iniciará su visita a la ciudad a las 10:30 horas con una reunión con el presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas (PP), quien estará acompañado por la consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani (PP).
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Feijóo vuelve a visitar Ceuta
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, visita de nuevo Ceuta .Vuelve para dar su apoyo al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, por su gestión desde la entrada masiva.
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