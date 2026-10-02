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LA VISITA DEL REY

Imbroda, responde a Marruecos tras confirmarse la visita de los reyes a Ceuta y Melilla: "Siempre hemos sido españoles, se inventan lo que quieren"

El presidente de Melilla ha respondido a las acusaciones de Marruecos y ha hablado sobre el Presidente del Gobierno y las posibles elecciones anticipadas tras el rechazo de los decretos.

Imbroda Melilla

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Manuel Pinardo
Publicado:

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, se ha mostrado orgulloso tras las palabras del Rey y su visita a Ceuta y Melilla el próximo 13 y 14 de octubre: "Me parece justo y razonable, aquí viene el Rey como si fuera a cualquier otra parte de España, ya sea Cuenca o Valladolid".

El presidente ha respondido a la pregunta sobre Marruecos y los medios de comunicación que se han hecho eco de la visita y la califica de "ocupación en Ceuta y Melilla", ya que reclaman que son marroquíes: "Esto jamás fue Marruecos, en los años 50 se inventan lo del Magreb y desde ahí, consideran que todo es suyo, siempre hemos sido españoles".

Lo que realmente le preocupa a Imbroda no es el Gobierno de Marruecos: "Me preocupa realmente el Gobierno de España, no podemos andar en esa política de bandazos".

Sobre las elecciones anticipadas de Pedro Sánchez

Imbroda se ha mostrado contundente ante las informaciones de un posible adelanto electoral tras el rechazo de los decretos de vivienda que se aprueban este viernes en el Congreso de los Diputados: "Debería de hacerlo, está tardando desde hace mucho tiempo, no hay presupuestos".

El propio presidente entiende que en ocho años lo que se ha hecho ha sido un "despropósito total" y resume el entender de Junts: "Les están comiendo la tostada en Cataluña, si votan a favor, están perdidos, tienen que decir que no, llegan a un punto que ni Junts puede aceptar eso".

Por último, Imbroda achaca que no se hayan presentado los presupuestos del país: "Es un auténtico despropósito, Pedro Sánchez está esperando a sobrevivir cada día, vendiendo semanas y meses con tal de que resista más días", finaliza.

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