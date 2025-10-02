Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

MIEDO EN BILBAO

Tres asesinatos y una espiral de violencia en cinco días: San Francisco, el barrio más sangriento de Bilbao

En apenas una semana, el barrio bilbaíno de San Francisco ha sido escenario de tres sucesos que hielan la sangre: el 21 de septiembre un joven marroquí fue asesinado a machetazos, el 25 una pelea entre cuatro sujetos acabó con varios heridos, y el mismo día una mujer recibió seis puñaladas. Tres crímenes con un denominador común: un barrio como foco de la violencia y la Tcharmile magrebí señalada como ejecutora por los vecinos.

San Francisco, Bilbao

Publicidad

Rodrigo Díaz
Publicado:

Un barrio sitiado, San Francisco, a escasos minutos del corazón de Bilbao, ya no es un lugar de paso. Es un gueto marcado por la marginación, la pobreza y la violencia. Las calles que antaño hervían de comercio y vida vecinal hoy se perciben como territorio hostil, donde las bandas se mueven con libertad y los vecinos sienten que la ley se ha quedado a las puertas.

"Esto ya no es un barrio, es una jungla”, describe una mujer que lleva toda la vida en la zona. "Hay que tener cuidado con las gafas, con el teléfono… hasta con el aire que se respira".

Heridas que no cicatrizan

El relato más brutal lo ofrece un vecino con una cicatriz de 27 centímetros en la cara. Le atacaron por la espalda con un cúter, sin razón, sin previo aviso. "Me dejaron marcado de por vida. Ni siquiera pude ver quién fue. Aquí da igual quién seas: puede tocarte". Su rostro, atravesado por la herida, es el símbolo de un barrio herido también, que sangra cada semana en silencio.

La violencia se ha infiltrado incluso en las generaciones más jóvenes. Los vecinos cuentan que menores con destornilladores amenazan a otros niños para robarles unas monedas o un simple móvil. Escenas que convierten el patio de un colegio en un terreno minado y que alimentan la sensación de que la violencia no es una excepción, sino la norma que se transmite de mayores a pequeños. "Es lo que ven en la calle", reflexiona un padre. "Aquí los críos aprenden que solo sobreviven los que asustan".

La sombra de la Tcharmile

El nombre se repite como un eco: la Tcharmile, grupos magrebíes que han tomado el control de varias zonas del barrio. Armados con machetes, cuchillos enormes e incluso catanas, se disputan territorio en peleas que cada vez dejan más víctimas colaterales. No se limitan a enfrentarse entre ellos: también atacan a los propios vecinos. "Roban, amenazan, dan palizas. Vives con miedo a que cualquier roce termine en sangre", admite un comerciante.

Bilbao, en caída libre

La sensación general es que Bilbao va a peor. Los vecinos denuncian una presencia policial mínima o insuficiente, una vigilancia que llega tarde y que nunca alcanza para frenar la espiral de violencia. Mientras tanto, cada semana deja un nuevo susto, una nueva puñalada, una nueva noticia de la que hablar con miedo en los portales.

El espejo roto de una ciudad

San Francisco es hoy el espejo roto de Bilbao: un barrio que refleja los límites de la convivencia y los fallos de un sistema incapaz de proteger a los más vulnerables. Para algunos, es un lugar del que huir cuanto antes; para otros, sigue siendo su hogar, aunque cada día sientan que la frontera entre vivir y sobrevivir es más fina.

La pregunta que flota entre calles oscuras y vecinos asustados es tan clara como inquietante: ¿Cuánto tiempo puede resistir una ciudad cuando la vida de sus barrios se mide en machetazos y asesinatos?

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Amin, marido Ana Alcalde, Flotilla

La incertidumbre del marido de la TikToker española detenida en la Flotilla: "Me llamó y me dijo: 'Están aquí, están aquí!'. Y dejé de escucharla"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

San Francisco, Bilbao

Tres asesinatos y una espiral de violencia en cinco días: San Francisco, el barrio más sangriento de Bilbao

Amin, marido Ana Alcalde, Flotilla

La incertidumbre del marido de la TikToker española detenida en la Flotilla: "Me llamó y me dijo: 'Están aquí, están aquí!'. Y dejé de escucharla"

Trancas advierte a Vicente Vallés en la rueda de reconocimiento: “Mira qué te hemos dicho que no tenías que ser explícito”

Trancas y Barrancas ponen a prueba el ojo investigador de Vicente Vallés en El Hormiguero

Gloria Estefan en El Hormiguero
A las 21:45 horas

Hoy, noche de puro arte en El Hormiguero de la mano de Gloria Estefan

Typical Martínez gana los 100.000 euros en Juego de pelotas: ¡gracias a una intuición con Alberto Contador!
Mejores momentos | Programa 5

Typical Martínez gana los 100.000 euros en Juego de pelotas: ¡gracias a una intuición con Alberto Contador!

¡Victoria por la mínima! Alberto sobrevive al doble piscinazo de Typical Martínez
Mejores momentos | Programa 5

¡Victoria por la mínima! Alberto sobrevive al doble piscinazo de Typical Martínez

A pesar de que Torija Girls cuenta con dos jugadoras en el atril, Typical Martínez ha conseguido acumular más dinero y pasa a la ronda con los 100.000 euros en juego.

El sufrimiento de una jugadora de Typical Martínez ante un posible pelotazo: “Lo estoy pasando fatal”
Mejores momentos | Programa 5

El sufrimiento extremo de una jugadora de Typical Martínez ante un posible pelotazo: “Lo estoy pasando fatal”

María ha provocado momentos muy divertidos al entrar en pánico cada vez que a Juanra Bonet le tocaba decir “¡pelotas en juego!”.

Torija Girls cambia el cuento: se inventan al octavo enanito de Blancanieves

Torija Girls cambia el cuento: se inventan al octavo enanito de Blancanieves

Una jugadora de Torija Girls hace un Remedios Cervantes: “No me tenía que haber cambiado”

Una jugadora de Torija Girls hace un Remedios Cervantes: “No me tenía que haber cambiado”

Disfruta de la entrevista completa a Vicente Vallés en El Hormiguero

Disfruta de la entrevista completa a Vicente Vallés en El Hormiguero

Publicidad