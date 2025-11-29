Antena 3 LogoAntena3
Las bonitas palabras de Eva González a Mika: "En este programa soñábamos con tenerte a ti"

Las Primeras Semifinales han dejado un momento muy especial entre la presentadora y el coach.

Las bonitas palabras de Eva González a Mika: "En este programa soñábamos con tenerte a ti"

Julio Gil López
Publicado:

La imagen de Mika de niño ha aparecido en la pantalla gigante del plató y la cara del coach se ha iluminado. Eva González se ha acercado a la silla de Mika para comentar ese momento tan especial, el coach ha respondido con la emotividad que le caracteriza.

Sobre los sueños que tenía Mika de pequeño, el coach se ha mostrado muy optimista y ha asegurado que ha cumplido todos sus sueños. "Los sueños más grandes son las experiencias que no puedes soñar" ha asegurado el británico - libanes, el coach suele aportar declaraciones con mucha sensibilidad, la misma que aparece en sus canciones.

El momentazo que han vivido la presentadora y el coach ha puesto en pie al público, sobre todo cuando Eva González ha expresado unas palabras muy bonitas hacia él, "estamos felices con haber cumplido un sueño". Las Semifinales de La Voz han sido muy especiales para todos.

Pablo López

¡Minutos antes del Asalto Final de La Voz! Así viven los coaches la tensión y los nervios antes de la gala

