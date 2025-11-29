El detalle oculto de Stranger Things 5: ¿Qué pasa si llamas el número que aparece en el cartel de desparecida de Eleven?

Por fin se ha estrenado Stranger Things 5 después de tres años y medio de espera en los que seguro que no te acuerdas de muchos detalles de la trama. El final de la serie promete emocionar y sobrecoger a partes iguales a los fans, que de momento pueden ver los cuatro primeros episodios.

Así, la quinta temporada de Stranger Things no solo ha vuelto cargada de acción y nostalgia, sino también con uno de los elementos que más disfrutan los fans: los easter eggs.

Escena de Stranger Things 5 | Netflix

Nos situamos en el primer episodio, en el que aparece un cartel de desaparición de Jane Hopper (Eleven) que incluye un número de teléfono a priori ficticio, como hacen en la mayoría de series o películas. Sin embargo, en este caso es totalmente real.

Numerosos fans han advertido este detalle y al marcarlo ocurre algo sorprendente y revela un inquietante mensaje oculto.

El número en cuestión, 765-303-2020, corresponde supuestamente al Departamento de Policía de Hawkins y cuando lo llamas reproduce un mensaje grabado que expande la narrativa de la serie más allá de la pantalla.

Cartel de desaparecida de Eleven en Stranger Things 5 | Netflix

"Gracias por contactar al Departamento de Policía de Hawkins. Debido al reciente terremoto de magnitud 7.4, Hawkins se encuentra actualmente en confinamiento para garantizar la seguridad de sus residentes. El equipo de emergencias de Hawkins trabaja junto con la policía para localizar personas desaparecidas, de las cuales Jane Hopper es una prioridad. Les pedimos, como ciudadanos responsables, que colaboren para ayudar en su búsqueda", señala el mensaje.

Este tipo de estrategias no son nuevas para la serie, pues Netflix ya había utilizado números de teléfono reales en temporadas previas.

Un guiño que invita al espectador a adentrarse en Hawkins como si fuera un lugar real y recordando que nada en Stranger Things es casualidad.