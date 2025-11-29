Pablo Urdangarin reacciona a las últimas palabras de su abuelo, Juan Carlos I: "Ojalá pudiese volver"

Después de la publicación en Francia de sus polémicas memorias, Juan Carlos I ha hablado en una entrevista para France 3 en la que ha abordado desde su relación con Franco o con su hijo, Felipe VI, hasta sus ganas de regresar a España.

Estas palabras han dado mucho que hablar tras reconocer públicamente que no se arrepiente de sus "errores" en el plano personal aunque confía en que los españoles le terminen perdonando.

Rey emérito Juan Carlos I | Gtres

Tal ha sido el revuelo mediático, que su nieto, Pablo Urdangarin, ha sido preguntado por sus declaraciones después de que hace unos días se pronunciara sobre sus memorias.

El hijo de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin ha confesado a Europa Press que espera que su abuelo pueda pronto volver a vivir en España: "Ojalá pudiese volver". Además, comparte sus palabras sobre el perdón y recalca que todo el mundo se equivoca: "Claro, como lo ha dicho".

Pablo Urdangarin | Europa Press

El emérito desveló que "todos los hombres cometen errores, todo el mundo los comete" y que abdicó porque piensa que "un rey debe ser fuerte físicamente" y él tenía muchos problemas de salud y así se lo hizo ver a su hijo, quien le pidió que no abdicara.

En cuanto a la posibilidad de regresar, expresó que se encuentra bien en Abu Dhabi y que no sabe lo que ocurrirá en los próximos meses o años, aunque mostraba sus ganas de volver en algún momento.

Junto a estas declaraciones, el joven ha deseado suerte a su padre ante su próxima entrevista en televisión para la televisión catalana. "Espero que vaya bien", ha señalado, demostrando así su incondicional apoyo.