Así comienza Las hijas de la criada: Inés y Renata se ponen de parto al mismo tiempo en el pazo Espíritu Santo

Una noche lluviosa de abril del año 1900, dos mujeres se han puesto de parto en el pazo de Espíritu Santo. La primera es doña Inés, la señora de la casa, de la cuál no se despega su marido, don Gustavo. La segunda mujer es Renata, una de las criadas del pazo que sufre en soledad.

Todos están pendientes del parto de doña Inés, quién no deja de gritar ante el dolor de las contracciones. El doctor Cubedo está con ella, pero no se ve preparado para traer a su bebé al mundo y por eso Isabela, otra de las empleadas del pazo, ha ido en busca de una partera.

“Algo va mal. ¡No puedo!”, grita desesperada doña Inés. El doctor trata de tranquilizar a ella y a su marido, pero advierte de que la ayuda debe de llegar cuanto antes porque la señora está perdiendo mucha sangre.

Mientras Isabela y Mariña corren para llegar cuando antes al pazo a ayudar a doña Inés, Renata sufre en soledad con sus contracciones.