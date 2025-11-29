Antena 3 LogoAntena3
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta, confundida, empieza a dudar si Cloe siente algo por ella

La joven empresaria le cuenta a su marido sus impresiones sobre la francesa.

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Andrés y Begoña mantendrán una tensa conversación tras la vuelta del joven a casa. Andrés le dirá a la enfermera que se ha confundido casándose con Gabriel y ella le dirá que se ha casado porque está enamorada de su primo.

Por su parte, no contará a nadie que, en realidad, durante su ausencia, estuvo en Tenerife visitando a la madre de Gabriel salvo a Luis. Con él se desahogará y le confesará todo lo que ha descubierto.

Luz le comunicará a Gema los resultados médicos y la mujer de Joaquín se quedará sin palabras con los resultados.

Además, Manuela presenciará una situación desconcertante con Maripaz y no tardará en comentarlo con Claudia. ¡No se fía nada de ella!

Por su parte, Carmen se enfadará con Tasio y se desahogará con David, su ex. El joven la abrazará e intentará mostrarle todo su apoyo.

Y Marta empezará a tener dudas sobre las verdaderas intenciones de Cloe. Le contará a Pelayo que quizás la francesa esté empezando a sentir algo por ella por cómo la mira o por cómo actúa. ¿Estará en lo cierto?

Adelántate al capitulazo de mañana en atresplayer.

