Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta, confundida, empieza a dudar si Cloe siente algo por ella
La joven empresaria le cuenta a su marido sus impresiones sobre la francesa.
En el próximo capítulo de Sueños de libertad…
Andrés y Begoña mantendrán una tensa conversación tras la vuelta del joven a casa. Andrés le dirá a la enfermera que se ha confundido casándose con Gabriel y ella le dirá que se ha casado porque está enamorada de su primo.
Por su parte, no contará a nadie que, en realidad, durante su ausencia, estuvo en Tenerife visitando a la madre de Gabriel salvo a Luis. Con él se desahogará y le confesará todo lo que ha descubierto.
Luz le comunicará a Gema los resultados médicos y la mujer de Joaquín se quedará sin palabras con los resultados.
Además, Manuela presenciará una situación desconcertante con Maripaz y no tardará en comentarlo con Claudia. ¡No se fía nada de ella!
Por su parte, Carmen se enfadará con Tasio y se desahogará con David, su ex. El joven la abrazará e intentará mostrarle todo su apoyo.
Y Marta empezará a tener dudas sobre las verdaderas intenciones de Cloe. Le contará a Pelayo que quizás la francesa esté empezando a sentir algo por ella por cómo la mira o por cómo actúa. ¿Estará en lo cierto?
