La escandalosa y lujosa boda de 'El Rifeño', narco que tiene en alerta a Europa: armas, disparos, 34 detenidos y huida de los novios por España

El novio sería uno de los narcotraficantes más peligrosos del mundo y la boda ha costado 7 millones de euros. Moussa 'El Rifeño' Azghanghan, de 27 años, es uno de los capos de la droga más buscados. Acapara decenas de órdenes de detención por tráfico de drogas, asesinatos y delitos financieros.

La boda se celebró a tan solo 40 kilómetros de territorio español, en la ciudad de Segongone, próxima a Melilla. A todo lujo. Coches de alta gama blindados y llamativos deportivos desde los que personas encapuchadas disparaban sus fusiles Kalashnikov. Sus matriculas se han comprobado falsas. Sin embargo lejos de esconder sus rostros, los asistentes posaban en un photocall y subían imágenes a las redes sociales, incluidas las de conocidos narcos conocidos por las fuerzas del orden.

Intervención policial

Ante lo que parecería un auténtico campo de batalla las autoridades acudieron al lugar, deteniendo a 34 individuos e incautando su armas. Sin embargo ninguno de los cabecillas allí presentes fueron capturados, tampoco al novio, que junto a su ya esposa huyó a la costa española.

Huida por España ¿Total impunidad?

Irene Dorta, la periodista de 'El Independiente' que ha sacado a la luz esta información, explicaba en directo para Espejo Público que ya se sabía que Moussa estaba refugiado en algún lugar de Marruecos, escondido. Sin embargo han sorprendido la despreocupación, la ostentación y el ruido con los que se ha exhibido en las redes sociales; además de el poco o ningún cuidado que han mostrado a la hora de celebrar con desenfreno.

La periodista, según ha podido saber de fuentes marroquíes, 'El Rifeño' "huyó y pasó por la costa española brevemente y se ha ido a algún país europeo". Después, ni rastro.

Tras su pista están varios cuerpos policiales de distintos países europeos, que intercambian información tratando de dar con el prófugo. Francia, Países Bajos y España están colaborando siguiéndole la pista a él y al resto de líderes que poco a poco van identificando de entre los invitados al enlace.

Una de las últimas informaciones apunta a que el posible destino de Moussa Azghanghan es Dubái: "Como siempre en estos casos".

"Me impresiona la exhibición de poder"

Rubén Amón reconocía estar impresionado por la libertad con la que han actuado todos estos criminales. Irene Dorta insinuaba que gozarían de la connivencia de Marruecos que se habría limitado a poner en marcha una "pantomima para hacer ver que hacían algo (…) Todo el mundo en Marruecos hablaba de esta boda al día siguiente".

No sería lo único alarmante ya que a la boda habrían acudido políticos , así como personalidades de la escena cultural marroquí, como Dounia Batma, famosísima cantante con diez millones de seguidores en Instagram.

