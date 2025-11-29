Antena 3 LogoAntena3
Yatra cuenta sus primeros pasos en la música: "Yo de pequeño no quería ser cantante"

El coach ha contado sus sueños cuando era pequeño y sus primeros pasos en la música.

Julio Gil López
Publicado:

Durante la Primera Semifinal de La Voz, Sebastián Yatra ha confesado los sueños que tenía el cantante de niño ante la pregunta de Eva González. "De pequeño quería ser abogado", ha confesado el coach, lo que ha desencadenado la risa de los otros coach. "Va a ganar pero por pesado", ha bromeado Malú ante las declaraciones de su compañero.

Yatra ha comentado sus primeros pasos en la música, la primera vez que quiso cantar fue a los doce años y por culpa de la competitividad con su primo. El coach ya ha comentado en otra ocasión su primera actuación representado una canción de High School Musical.

La presentadora le ha hecho una referencia a una de sus canciones, "si quieres puedes". Sebastián Yatra no se acordaba de cuál era la canción a la que se refería, lo que ha desatado las risas de ambos.

Revive el momentazo de La Voz.

Audrey y Victoria, semifinalistas del equipo Malú

Audrey y Victoria son las semifinalistas del equipo Malú

