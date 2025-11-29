Malú y Yatra bromean sobre su relación: "Tenemos que aclarar los rumores"

Durante esta edición de La Voz los coaches Malú y Yatra han tenido mucha conexión y momentos con algún roce que han hecho levantar las redes sociales. Sebastián Yatra ha aprovechado después de la actuación de una de las talents para aclarar la situación delante de todo el mundo.

Ante la estupefacción de sus compañeros, han querido dar un poco de suspense a la situación. Eva González ha intervenido preguntándoles directamente, "nos habían puesto de pareja en las redes" ha contestado el coach.

Para despejar las dudas, ambos protagonistas se han enfrentado a un juego llamado 'La ruleta de los sueños', en la que han tenido que confesar sus sueños en todos los aspectos. Malú ha contestado por Yatra ante su sueño imposible, "casarse conmigo".

Las declaraciones han dejado un momento muy divertido en el plató, sobre todo con el sueño de amor de la infancia de Malú, "yo forraba carpetas con él" ha bromeado la coach refiriéndose a un actor de Hollywood.