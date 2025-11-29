Willy Bárcenas, concursante de El Desafío: “Para adelante con todo”

Willy Bárcenas es el cantante de Taburete desde 2015. El madrileño ha decidido dejar a un lado las canciones para ser concursante de la próxima temporada de El Desafío.

En su última visita a El Hormiguero, hablo de esta experiencia. "Me ha cambiado la vida", le reconoció a Pablo Motos.

El concursante podrá toda su garra cada semana para intentar se el ganador de la sexta temporada de El Desafío.