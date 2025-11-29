El cantante
Willy Bárcenas, concursante de El Desafío: “Para adelante con todo”
El cantante deja los escenarios para pisar un plató de televisión en el que tendrá que ponerse al límite con los desafíos más extremos.
Willy Bárcenas es el cantante de Taburete desde 2015. El madrileño ha decidido dejar a un lado las canciones para ser concursante de la próxima temporada de El Desafío.
En su última visita a El Hormiguero, hablo de esta experiencia. "Me ha cambiado la vida", le reconoció a Pablo Motos.
El concursante podrá toda su garra cada semana para intentar se el ganador de la sexta temporada de El Desafío.
