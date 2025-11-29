Antena 3 LogoAntena3
El cantante

Willy Bárcenas, concursante de El Desafío: “Para adelante con todo”

El cantante deja los escenarios para pisar un plató de televisión en el que tendrá que ponerse al límite con los desafíos más extremos.

Willy Bárcenas, concursante de El Desafío: "Para adelante con todo"

Carmen Pardo
Publicado:

Willy Bárcenas es el cantante de Taburete desde 2015. El madrileño ha decidido dejar a un lado las canciones para ser concursante de la próxima temporada de El Desafío.

En su última visita a El Hormiguero, hablo de esta experiencia. "Me ha cambiado la vida", le reconoció a Pablo Motos.

Willy Bárcenas habla de su experiencia en El Desafío: "Me ha cambiado la vida"

El concursante podrá toda su garra cada semana para intentar se el ganador de la sexta temporada de El Desafío.

La modelo e influencer se embarca en este proyecto para demostrar que es toda una guerrera dispuesta a sorprender cada noche en El Desafío.

