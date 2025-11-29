Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

La presentadora

Patricia Conde, concursante de El Desafío: “Era esto o echarme novio”

La presentadora nos tiene acostumbrados a su buen humor en televisión, ¿seguirá haciéndonos sonreír cuando sufra en El Desafío?

Patricia Conde, concursante de El Desafío: “Era esto o echarme novio”

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

Patricia Conde es una de las presentadoras más queridas del panorama nacional. La vallisoletana se pondrá ahora al límite en los desafíos más extremos de la televisión.

Su buen humor siempre la ha acompañado en sus proyectos, pero ahora la veremos exigirse al máximo cada semana en el programa presentado por Roberto Leal.

“Era esto o echarme novio” ha confesado Patricia Conde sobre su participación en a sexta temporada de El Desafío.

Antena 3» Programas» El Desafío

Publicidad

Programas

Patricia Conde, concursante de El Desafío: “Era esto o echarme novio”

Patricia Conde, concursante de El Desafío: “Era esto o echarme novio”

Yatra

Yatra cuenta sus primeros pasos en la música: "Yo de pequeño no quería ser cantante"

“Tenemos muchos premios diferentes”: cita con el séptimo programa de La Ruleta de la Suerte noche

“Tenemos muchos premios diferentes”: cita con el séptimo programa de La Ruleta de la Suerte noche

Willy Bárcenas, concursante de El Desafío: “Para adelante con todo”
El cantante

Willy Bárcenas, concursante de El Desafío: “Para adelante con todo”

Pablo
Semifinales de La Voz

Pablo López se emociona al recordar a su abuela: "Soñaba que nunca se acabara"

José Yélamo, concursante de El Desafío: “¿Quién me manda a mí meterme en lío este?
El presentador

José Yélamo, concursante de El Desafío: “¿Quién me manda a mí meterme en lío este?

El presentador de laSexta Xplica llega como concursante de la nueva temporada de El Desafío y deja a un lado la política para enfrentarse a los retos más increíbles de la televisión.

¿Cuál es el plato de Navidad por excelencia para Karlos Arguiñano?
¡Toma nota!

¿Cuál es el plato de Navidad por excelencia para Karlos Arguiñano?

Karlos Arguiñano asegura que esta pregunta se la hacen mucho, y él tiene muy clara la respuesta: "Yo lo hago siempre en casa".

Daniel Illescas, concursante de El Desafío: “En mi vida he hecho nada parecido”

Daniel Illescas, concursante de El Desafío: “En mi vida he hecho nada parecido”

Sonsoles Ónega

Acompañamos a Sonsoles Ónega a la premier de Las hijas de la criada: "Siento un doble vértigo"

Jessica Goicoechea, concursante de El Desafío: “Vengo a ganar, sino no vengo”

Jessica Goicoechea, concursante de El Desafío: “Vengo a ganar, sino no vengo”

Publicidad