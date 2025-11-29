La presentadora
Patricia Conde, concursante de El Desafío: “Era esto o echarme novio”
La presentadora nos tiene acostumbrados a su buen humor en televisión, ¿seguirá haciéndonos sonreír cuando sufra en El Desafío?
Patricia Conde es una de las presentadoras más queridas del panorama nacional. La vallisoletana se pondrá ahora al límite en los desafíos más extremos de la televisión.
Su buen humor siempre la ha acompañado en sus proyectos, pero ahora la veremos exigirse al máximo cada semana en el programa presentado por Roberto Leal.
“Era esto o echarme novio” ha confesado Patricia Conde sobre su participación en a sexta temporada de El Desafío.
