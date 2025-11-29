Estos son los ocho semifinalistas de La Voz 2025 tras una primera semifinal frenética

La primera semifinal de La Voz arrancó con uno de los momentos más espectaculares de la edición. Malú inauguró la gala interpretando la cabecera de Sueños de libertad, acompañada por los dieciséis talents que siguen en competición. Una apertura llena de energía que encendió el plató desde el primer acorde.

La unión de todas las voces sobre el escenario simbolizó la esencia de esta fase y una emoción compartida que se respiró en cada rincón del plató. Esta noche conoceríamos a los semifinalistas de La Voz 2025 por lo que la emoción y los nervios se notaban desde el primer momento que arrancó la gala.

El público con sus votos y el coach, elegirían a los dos semifinalistas de cada equipo.

Yatra inaugura las actuaciones con un equipo de gran nivel

El primero en comenzar las actuaciones individuales fue Sebastián Yatra, cuyo equipo volvió a confirmar por qué es uno de los más potentes de la edición. Sus cuatro artistas salieron al escenario con garra, control vocal y un crecimiento evidente desde las fases iniciales.

Cada uno aportó su esencia, regalando actuaciones sólidas que mantuvieron al público expectante y emocionado.

El público, con sus votos en la web, tuvo la primera decisión de la noche y otorgó el pase directo a la segunda semifinal a Kimy, una de las voces más personales del equipo. La segunda elección quedó en manos del propio Yatra, que decidió que fuera Oihan quien continuara su camino en el concurso.

El equipo de Malú lo da todo en el escenario

Con la energía por todo lo alto, llegó el momento del equipo de Malú, que presentó cuatro actuaciones llenas de sentimiento, fuerza y elegancia. Sus cuatro guerreras mostraron su evolución y su capacidad para emocionarlo todo, desde los matices más delicados hasta los estallidos más potentes.

De nuevo, el público tuvo la primera palabra: Audrey fue la más votada y se convirtió en la semifinalista del equipo elegida por los espectadores. Después, llegó la decisión de Malú, que apostó por Victoria para continuar hacia la segunda semifinal, completando así su selección de voces para la siguiente fase.

El equipo de Pablo: juventud, sensibilidad y una decisión muy reñida

El turno del equipo de Pablo López trajo consigo una de las partes más emotivas de la gala. El coach malagueño, que este año lidera al equipo más joven de la edición, presentó a sus cuatro artistas con un orgullo evidente. Cada talent defendió sus actuaciones con delicadeza, crecimiento y una sensibilidad que puso al público en pie.

La votación del público fue una de las más ajustadas de la noche, pero finalmente Antía se convirtió en la artista más votada, asegurando su paso a la segunda semifinal.

Acto seguido llegó el turno de Pablo, quien volvió a tomar una de sus decisiones más sentimentales de la edición: apostó una vez más por Aroa, reafirmando su confianza en la talent con la que estuvo en La Voz Kids.

Mika cierra la primera semifinal con su decisión más complicada

El último en presentar a sus semifinalistas fue Mika, cuyo equipo llegó a esta fase con propuestas muy distintas pero igualmente potentes. Sus cuatro talents ofrecieron actuaciones llenas de identidad, sensibilidad y carácter, confirmando el sello tan personal que el coach internacional ha construido esta edición.

La decisión del público llegó cargada de emoción: Javier se convirtió en el talent más votado, asegurando su plaza en la segunda semifinal gracias a una actuación impecable y a su capacidad de conectar con quienes lo escuchan. Finalmente, Mika tuvo que enfrentarse a su propia elección y decidió quedarse con Pedro, su apuesta directa desde los Asaltos y una de las voces más poderosas y sólidas de su equipo.

Ellos son los ocho artistas que llegan a la semifinal de La Voz 2025 y que aspiran a ganar el concurso. Uno de ellos se convertirá en el ganador con tus votos. ¡No te lo pierdas!