Los gastos de la 'Paqui-Visa': este es todo el dinero que utilizó Paqui, la mujer de Santos Cerdán

Está claro que se examina con lupa todos los movimientos de Santos Cerdán. En lo que respecta a la trama que le envuelve, se conoce que Cerdán pagó restaurantes y bares durante un viaje a Tenerife en agosto de 2023. Todo ello, con la tarjeta de Servinabar que se alimentaba de sobornos y comisiones.

En este sentido, la mirada también está puesta en su esposa Francisca Muñoz, quien también se habría beneficiado. Tal y como te hemos contado en Espejo Público, en el informe de la UCO se detectan varias cuentas bancarias vinculadas al entorno de Cerdán.La tarjeta que realizó más gastos fue la que utilizaba Paqui. No estaba a su nombre personal, sino que se vincula a empresas que supuestamente recibía de dinero de contratos públicos. Formalmente, las tarjetas estaban a nombre de Antxon Alonso, socio de Santos, pero la actividad coincide con los movimientos de la familia Santos.

¿Qué gastos realizó Paqui, la mujer de Santos Cerdán?

Los pagos de dicha tarjeta se corresponden a gastos privados. En esa serie de pagos figuran restaurantes, hoteles, muebles, alquileres e incluso viajes a Tenerife, Ibiza, Málaga, realizados entre diciembre de 2021 a febrero de 2024. Una cifra que asciende a 33.574 euros.

Todo este dinero venía de Servinabar, empresa que habría recibido cobros del 2% de contratos públicos.

En esa serie de pagos, figuran hasta 7.450 euros un restaurante cerca de casa, además de 7.849 euros en muebles para uno de sus domicilios.

Estas cantidades se suman otros gastos en viajes, entre ellos 1.795 euros empleados en Ibiza durante el año 2022, 1.259 euros para Tenerife en 2023, además de otros pagos realizados a escapadas en Málaga, Sevilla y Navarra.

No obstante, la trama también envuelve a diversos familiares de Santos Cerdán. Es el caso de su hermana, Belén Cerdán, que recibió 22.324'51 euros entre febrero y junio de 2020. De este mismo modo, Francisca Muñoz estuvo contratada entre marzo y julio de 2018 por Noran (cooperativa constituida entre Antxon Alonso y Koldo) recibiendo hasta 9.500 euros.

