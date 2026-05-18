¡Miguel Ángel Muñoz quemado vivo! Pablo Motos muestra imágenes en exclusiva de la próxima temporada de El Desafío

Roberto Leal ha llegado a El Hormiguero para presentar su primera novela, mostrando una faceta más personal y creativa. El presentador ha compartido cómo ha sido enfrentarse al reto de escribir su propio libro.

En este momento, aprovechando que contaba por el presentador de El Desafío, Pablo Motos ha querido saltarse todos los protocolos y mostrar, en exclusiva y con el permiso de Jorge Salvador, un pequeño adelanto de lo que se podrá ver en la próxima temporada del agónico concurso.

Ambos han asegurado que será la entrega más salvaje hasta el momento y muestra de ello ha sido la prueba que han enseñado en la que Miguel Ángel Muñoz fue quemado vivo. ¡Imperdible!

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