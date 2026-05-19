Para 4 personas
Alubias blancas con chorizo y jamón, de Arguiñano: "Qué forma tan sencilla de comer un platazo"
Karlos Arguiñano ha elaborado estas alubias blancas con chorizo y jamón en cazuela, pero si quieres que se hagan más rápido puedes usar la olla exprés.
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Cocina las alubias a fuego lento para evitar que se rompan. Si necesitas removerlas, agita la cazuela por las asas, sin usar cucharas.
Ingredientes, para 4-6 personas
- 300 g de alubias blancas
- 100 g de chorizo
- 1 punta de jamón (100 g)
- 3 dientes de ajo
- 1 cebolla
- 2 zanahorias
- 1 patata
- 1 tomate
- 1 pimiento verde
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- 1 hoja de laurel
- Perejil
Elaboración
Pon las alubias a remojo de víspera.
Calienta 2-3 cucharadas de aceite en una cazuela amplia. Corta el chorizo en rodajas finas y el jamón en daditos. Rehoga todo en la cazuela.
Mientras se sofríen el chorizo y el jamón, pela y corta la cebolla en 4 trozos e introdúcela en un saco de red para cocinar legumbres. Incorpora el pimiento limpio y troceado, el tomate abierto por la mitad, las zanahorias peladas y troceadas y los ajos pelados. Reserva.
Agrega el pimentón a la cazuela del chorizo y el jamón y rehógalo un poco. Incorpora las alubias escurridas y agua que cubra. Añade la hoja de laurel y el saquito de las hortalizas. Sazona, tapa y cocina durante 45 minutos aproximadamente. Retira la red de las hortalizas. Pela la patata y cáscala. Tapa y cocina durante 15 minutos más.
Saca las hortalizas de la red y pásalas al vaso batidor. Agrega un cucharón del caldo de cocción de las alubias y tritura.
Retira la hoja de laurel. Introduce las hortalizas trituradas, mezcla bien y cocina el conjunto durante 2-3 minutos más.
Sirve las alubias con chorizo y jamón en un plato hondo y decora con una hoja de perejil.
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