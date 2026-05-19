Alubias blancas con chorizo y jamón, de Arguiñano: "Qué forma tan sencilla de comer un platazo"

Cocina las alubias a fuego lento para evitar que se rompan. Si necesitas removerlas, agita la cazuela por las asas, sin usar cucharas.

Ingredientes, para 4-6 personas

300 g de alubias blancas

100 g de chorizo

1 punta de jamón (100 g)

3 dientes de ajo

1 cebolla

2 zanahorias

1 patata

1 tomate

1 pimiento verde

Aceite de oliva virgen extra

Sal

1 cucharadita de pimentón dulce

1 hoja de laurel

Perejil

Ingredientes Alubias blancas con chorizo y jamón | antena3.com

Elaboración

Pon las alubias a remojo de víspera.

Calienta 2-3 cucharadas de aceite en una cazuela amplia. Corta el chorizo en rodajas finas y el jamón en daditos. Rehoga todo en la cazuela.

Mientras se sofríen el chorizo y el jamón, pela y corta la cebolla en 4 trozos e introdúcela en un saco de red para cocinar legumbres. Incorpora el pimiento limpio y troceado, el tomate abierto por la mitad, las zanahorias peladas y troceadas y los ajos pelados. Reserva.

Agrega el pimentón a la cazuela del chorizo y el jamón y rehógalo un poco | antena3.com

Agrega el pimentón a la cazuela del chorizo y el jamón y rehógalo un poco. Incorpora las alubias escurridas y agua que cubra. Añade la hoja de laurel y el saquito de las hortalizas. Sazona, tapa y cocina durante 45 minutos aproximadamente. Retira la red de las hortalizas. Pela la patata y cáscala. Tapa y cocina durante 15 minutos más.

Saca las hortalizas de la red y pásalas al vaso batidor. Agrega un cucharón del caldo de cocción de las alubias y tritura.

Saca las hortalizas de la red y pásalas al vaso batidor | antena3.com

Retira la hoja de laurel. Introduce las hortalizas trituradas, mezcla bien y cocina el conjunto durante 2-3 minutos más.

Sirve las alubias con chorizo y jamón en un plato hondo y decora con una hoja de perejil.

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