Para 4 personas
Receta facilísima de paletillas de conejo asadas con ensalada de Arguiñano: el horno se encarga de todo
El conejo es "una de las carnes más blancas, limpias y menos grasa que podéis encontrar en el mercado". Para preparar esta receta solo tienes que colocar los ingredientes sobre la bandeja, del resto se encarga el horno. ¡Así de fácil!
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Para que la carne magra del conejo no se seque, es importante verter un líquido de fondo en la bandeja del horno y bañar las piezas con sus propios jugos durante el horneado.
Ingredientes, para 4 personas
- 12 paletillas de conejo
- 1 lechuga
- 1 cebolleta
- 4 dientes de ajo
- 50 ml de vino blanco
- Vinagre
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- 2 ramitas de romero (fresco)
- 2 ramitas de tomillo (fresco)
- Perejil
Elaboración
Con ayuda de una brocha, extiende una cucharada de aceite en el fondo de una fuente de horno. Esparce encima las ramas de romero y tomillo. Sazona las paletillas de conejo y distribúyelas en la bandeja.
Agrega los dientes de ajo (con piel) y el vino blanco. Moja con un hilo de aceite por encima.
Hornea (con el horno precalentado) a 200ºC durante 30-35 minutos, con calor arriba y abajo, y con aire.
Mientras tanto limpia la lechuga, trocea las hojas y ponlas en un bol. Corta la cebolleta en juliana y agrégala. Aliña con sal, aceite y vinagre. Mezcla bien.
Limpia la lechuga y corta la cebolleta en juliana. Pon todo en un cuenco y aliña con sal, vinagre al gusto y un buen chorro de aceite.
Sirve 3 paletillas de conejo en cada plato y píntalas con el jugo que ha quedado en la bandeja. Acompaña con la ensalada y decora el plato con una hojita de perejil.
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