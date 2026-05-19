Receta facilísima de paletillas de conejo asadas con ensalada de Arguiñano: el horno se encarga de todo

Para que la carne magra del conejo no se seque, es importante verter un líquido de fondo en la bandeja del horno y bañar las piezas con sus propios jugos durante el horneado.

Ingredientes, para 4 personas

12 paletillas de conejo

1 lechuga

1 cebolleta

4 dientes de ajo

50 ml de vino blanco

Vinagre

Aceite de oliva virgen extra

Sal

2 ramitas de romero (fresco)

2 ramitas de tomillo (fresco)

Perejil

Ingredientes Paletillas de conejo asadas con ensalada | antena3.com

Elaboración

Con ayuda de una brocha, extiende una cucharada de aceite en el fondo de una fuente de horno. Esparce encima las ramas de romero y tomillo. Sazona las paletillas de conejo y distribúyelas en la bandeja.

Esparce encima las ramas de romero y tomillo | antena3.com

Agrega los dientes de ajo (con piel) y el vino blanco. Moja con un hilo de aceite por encima.

Hornea (con el horno precalentado) a 200ºC durante 30-35 minutos, con calor arriba y abajo, y con aire.

Moja con un hilo de aceite por encima | antena3.com

Mientras tanto limpia la lechuga, trocea las hojas y ponlas en un bol. Corta la cebolleta en juliana y agrégala. Aliña con sal, aceite y vinagre. Mezcla bien.

Limpia la lechuga y corta la cebolleta en juliana. Pon todo en un cuenco y aliña con sal, vinagre al gusto y un buen chorro de aceite.

Sirve 3 paletillas de conejo en cada plato y píntalas con el jugo que ha quedado en la bandeja. Acompaña con la ensalada y decora el plato con una hojita de perejil.

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