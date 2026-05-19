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Receta facilísima de paletillas de conejo asadas con ensalada de Arguiñano: el horno se encarga de todo

El conejo es "una de las carnes más blancas, limpias y menos grasa que podéis encontrar en el mercado". Para preparar esta receta solo tienes que colocar los ingredientes sobre la bandeja, del resto se encarga el horno. ¡Así de fácil!

Paletillas de conejo asadas con ensalada

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Para que la carne magra del conejo no se seque, es importante verter un líquido de fondo en la bandeja del horno y bañar las piezas con sus propios jugos durante el horneado.

Ingredientes, para 4 personas

  • 12 paletillas de conejo
  • 1 lechuga
  • 1 cebolleta
  • 4 dientes de ajo
  • 50 ml de vino blanco
  • Vinagre
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • 2 ramitas de romero (fresco)
  • 2 ramitas de tomillo (fresco)
  • Perejil
Ingredientes Paletillas de conejo asadas con ensalada
Ingredientes Paletillas de conejo asadas con ensalada | antena3.com

Elaboración

Con ayuda de una brocha, extiende una cucharada de aceite en el fondo de una fuente de horno. Esparce encima las ramas de romero y tomillo. Sazona las paletillas de conejo y distribúyelas en la bandeja.

Esparce encima las ramas de romero y tomillo
Esparce encima las ramas de romero y tomillo | antena3.com

Agrega los dientes de ajo (con piel) y el vino blanco. Moja con un hilo de aceite por encima.

Hornea (con el horno precalentado) a 200ºC durante 30-35 minutos, con calor arriba y abajo, y con aire.

Moja con un hilo de aceite por encima
Moja con un hilo de aceite por encima | antena3.com

Mientras tanto limpia la lechuga, trocea las hojas y ponlas en un bol. Corta la cebolleta en juliana y agrégala. Aliña con sal, aceite y vinagre. Mezcla bien.

Limpia la lechuga y corta la cebolleta en juliana. Pon todo en un cuenco y aliña con sal, vinagre al gusto y un buen chorro de aceite.

Sirve 3 paletillas de conejo en cada plato y píntalas con el jugo que ha quedado en la bandeja. Acompaña con la ensalada y decora el plato con una hojita de perejil.

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