Un reencuentro de lo más especial: Mari, el amor de la infancia de Pablo Motos, aparece en El Hormiguero

JorgeSalvador se ha unido a la tertulia cómica de cada lunes en El Hormiguero para repasar algunos de los hitos más divertidos de la infancia de Pablo Motos. Sin embargo, ha dejado de lado su faceta más cómica para permitir que el presentador viva uno de los momentos más nostálgicos a los que se ha enfrentado en televisión.

El productor ha mostrado imágenes de Pablo de pequeño mientras comentaba algunos aspectos de su infancia hasta que ha terminado dando la bienvenida a Mari, el amor de su infancia.

En una charla tan divertida como nostálgica, ella y el presentador han recordado cómo fueron aquellos momentos en los que él ensayaba en la peluquería de su padre y trataba de conquistarla. ¡No te lo puedes perder!

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