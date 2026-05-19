A las 22:00h
La pasión se desata en la sexta gala de Tu cara me suena: el viernes en Antena 3
El viernes viviremos una de las galas más mágicas hasta la fecha gracias a la imitación de Pocahontas, al confesionario de Rosalía y a todas las sorpresas que tienen preparadas nuestros concursantes.
Publicidad
¡Menuda gala nos espera este viernes en Tu cara me suena! Después de todo lo vivido la semana pasada, los concursantes vuelven dispuestos a dejar boquiabiertos al jurado. Cada uno usará sus armas, pero todos conseguirán poner muy difícil la tarea de puntuar a Chenoa, Lolita, Flo y Àngel Llàcer.
Mar Lucas y Nerea Rodríguez serán las encargadas de acompañar a Paula Koops en su imitación de Britney Spears, Madonna y Christina Aguilera y las tres protagonizarán un número que no dejará indiferente a nadie... ¡con besos incluidos!
J Kbello como Lady Gaga, Cristina Castaño como Pocahontas o María Parrado como Rosalía serán algunas de las imitaciones que veremos esa noche. ¡No te pierdas la sexta gala, el viernes a partir de las 22:00h en Antena 3!
Publicidad