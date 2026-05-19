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La pasión se desata en la sexta gala de Tu cara me suena: el viernes en Antena 3

El viernes viviremos una de las galas más mágicas hasta la fecha gracias a la imitación de Pocahontas, al confesionario de Rosalía y a todas las sorpresas que tienen preparadas nuestros concursantes.

La pasión se desata en la sexta gala de Tu cara me suena: el viernes en Antena 3

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Patri Bea
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¡Menuda gala nos espera este viernes en Tu cara me suena! Después de todo lo vivido la semana pasada, los concursantes vuelven dispuestos a dejar boquiabiertos al jurado. Cada uno usará sus armas, pero todos conseguirán poner muy difícil la tarea de puntuar a Chenoa, Lolita, Flo y Àngel Llàcer.

Mar Lucas y Nerea Rodríguez serán las encargadas de acompañar a Paula Koops en su imitación de Britney Spears, Madonna y Christina Aguilera y las tres protagonizarán un número que no dejará indiferente a nadie... ¡con besos incluidos!

J Kbello como Lady Gaga, Cristina Castaño como Pocahontas o María Parrado como Rosalía serán algunas de las imitaciones que veremos esa noche. ¡No te pierdas la sexta gala, el viernes a partir de las 22:00h en Antena 3!

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