Iván Redondo niega conocer la trama de Ábalos: "Si hubiera tenido conocimiento, me los llevo por delante"

La sombra del 'caso Ábalos' ha planeado sobre la entrevista de Iván Redondo en Espejo Público. Ante las informaciones que sugerían que él mismo advirtió a José Luis Ábalos de que el presidente estaba al tanto de sus actividades, Redondo ha sido tajante: "Eso no es cierto. Yo nunca tuve conocimiento absolutamente de nada"

"Me los llevo por delante"

El que fuera la mano derecha de Pedro Sánchez ha querido marcar distancias con el exministro y su entorno, subrayando su perfil independiente dentro del Gobierno. "Yo no era del partido, no era funcionario y trabajé para el otro partido. Mi relación con ellos era estrictamente puntual y profesional", ha recordado. Redondo ha defendido su integridad vinculándola a los valores de la moción de censura de 2018, que él mismo dirigió: "Ellos bien sabían que si yo hubiese tenido conocimiento... yo directamente me los llevo por delante. Para mí los ejes eran limpieza, justicia social y convivencia".

El verdadero motivo de su salida: un agujero en el corazón

Más allá de la polémica, Redondo ha revelado por primera vez el motivo real de su marcha de Moncloa en julio de 2021, desmintiendo que fuera por ambición política. El estratega fue intervenido de una cardiopatía congénita detectada por azar en el gimnasio del búnker de la Moncloa. "Me diagnosticaron una CIA, un agujero en el corazón grande. Fue un shock", ha explicado. Durante sus últimos meses en el cargo, trabajó bajo una fuerte medicación mientras preparaba su salida. "La única persona que conocía este hecho, además de mi familia, era el presidente Pedro Sánchez, que siempre ha sido leal y nunca lo ha contado", ha afirmado, zanjando cualquier rumor de mala relación entre ambos.

El análisis político: "Vox está capturado por el PP"

En el plano estratégico, Redondo ha analizado el momento de la formación de Santiago Abascal, asegurando que "Vox ha sido capturado por el Partido Popular" tras su salida de los gobiernos autonómicos. Según su visión, el éxito electoral hoy no depende de las siglas, sino de lo que llama "prioridad ciudadana": "La clave son temas transversales como la vivienda o la seguridad; ideas más que ideologías y personas más que partidos".

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