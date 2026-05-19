El director de 'El Mundo' Joaquín Manso: "Zapatero estaba bajo la sospecha desde el minuto uno"

El director del diario 'El Mundo' Joaquín Manso ve fundamentos para la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. Asegura que en su medio de comunicación ya hablaron de los supuestos cobros que habría recibido el presidente del Gobierno de la trama del rescate de Plus Ultra. "Estamos muy orgullosos de nuestro trabajo. Fuimos los primeros que apostamos por esta investigación. Fuimos los primeros en contar que Zapatero se dedicaba al cobro de consultorías fantasmagóricas procedentes del empresario Julio Martínez vinculado a la trama de Plus Ultra

Señala el periodista que la investigación compromete al Gobierno de España porque se centra en el rescate de Plus Ultra. "El tráfico de influencias que se le imputa a Zapatero tiene que ver con el rescate de esa aerolínea", señala.

"Era difícil que una aerolínea en quiebra pudiera justificar que contaba con los medios para devolver el rescate"

Para Manso el rescate de Plus Ultra siempre estuvo bajo sospecha porque era difícil que una aerolínea en quiebra pudiera justificar que contaba con los medios para devolver el rescate. "Siempre tuvo algo de escandaloso aquel rescate. Cuando son detenidos sus principales directivos por participar en una trama de blanqueo de capitales, más".

Ese dinero del rescate según Víctor de Aldama se habría usado para financiar al PSOE presuntamente y también a la Internacional Socialista.

"Zapatero y Ábalos nunca se llevaron bien"

Desde el primer momento el exministro José Luis Ábalos, también imputado por el 'caso mascarillas' se desmarcó de ese rescate y vino a decir que era una imposición de Zapatero. "Ábalos y Zapatero nunca se llevaron bien. Zapatero era secretario general del PSOE, tenía perfectamente identificado quién era José Luis Ábalos y a qué se dedicaba y nunca le gustó acercarse a él. Con Ábalos en el Gobierno surgió una rivalidad en el vínculo del Gobierno de España con Venezuela", añade.

En opinión del periodista, después de este escándalo el Gobierno y el PSOE usarán los escándalos como pieza de movilización emocional. "De aquí al verano se va a levantar el secreto del caso Plus Ultra, conoceremos la sentencia del 'caso Ábalos'. Es muy difícil para el Gobierno de España parar esta catarata de escándalos".

Para el director de 'El Mundo', actualmente "el PSOE es un cascarón vacío al servicio de un liderazgo en una organización de naturaleza populista".

A Manso le llamó la atención desde el primer momento la naturaleza de los servicios de asesoría por los que se investiga a Zapatero. "Otros presidentes del Gobierno han tenido actividades de consultoría, pero ni uno ni otro prestan estas actividades para un gualtrapa. Esto es lo que ponía sobre sospecha a Zapatero desde el primer minuto".

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