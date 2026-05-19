Ignacio Varela responsabiliza a Pedro Sánchez del batacazo del PSOE: "Me preocupa lo que está haciendo con el país y la democracia española"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha afirmado que María Jesús Montero se equivocó al llamar "accidente laboral" la muerte de dos agentes de la Guardia Civil la pasada semana en acto de servicio. La candidata del PSOE a la presidencia de la Junta de Andalucía cosechaba pocos días después de esas palabras el peor resultado del Partido Socialista en la historia de las elecciones al parlamento autonómico andaluz.

"No me preocupa que dinamite al Partido Socialista"

Ignacio Varela, quien fuera asesor del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, aprecia sin embargo que la responsabilidad del batacazo del Partido Socialista escalaría alcanzar a su secretario general y actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El analista político manifestaba despreocupación por las consecuencias que los sucesivos escándalos y varapalos electorales que golpean al PSOE tengan en la formación, pero sí expresa una preocupación real y sorprendente:

"Me preocupa lo que puede hacer y está haciendo con el país y con la democracia española, que es prácticamente nada bueno", sentenciaba Varela al ahora líder socialista y del Ejecutivo.

La lección de Andalucía: fin de una era

La conclusión que saca Ignacio Varela de las elecciones de Andalucía del pasado domingo 17 de mayo es que dejan una suerte de moraleja. Reconoce que la comunidad ha sido histórica y electoralmente "diferencial", ejerciendo como "motor electoral del Partido Socialista" durante cuatro décadas.

El papel del territorio andaluz, a ojos del analista, a sido el de "promotor de sus victorias y amortiguador de sus derrotas". Esto ha cambiado a día de hoy, "se ha acabado". El electorado de Andalucía ha experimentado una convergencia con las demás Comunidades Autónomas, con contadas excepciones.

El mensaje que mandan los votantes andaluces "es muy impresionante", y es que Varela se centra en el porcentaje de voto socialista, inferior en estas últimas elecciones que en las anteriores: Extremadura, Aragón y Castilla y León. Relaciona directamente ese efecto reduccionista con el periodo en el que Pedro Sánchez fue elegido secretario general del partido y su "férrea voluntad de someter al partido en Andalucía", voluntad que Sánchez impuso "el día en que decidió que jamás su partido político volvería a interponerse en su camino".

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