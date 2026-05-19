Los cinco momentazos de La Voz Kids que han revolucionado las segundas Audiciones: ¡Vota por tu favorito!

La segunda noche de Audiciones a ciegas de La Voz Kids nos ha dejado una gala repleta de emoción, sorpresas y actuaciones que ya forman parte de los grandes momentazos de esta edición. Los coaches continúan completando sus equipos mientras las batallas por las mejores voces son cada vez más intensas.

Desde las lágrimas de Ana Mena hasta el megabloqueo de Luis Fonsi... en esta gala ha sido muy difícil elegir los momentos más TOP de la semana. ¡Vota por tu favorito!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas