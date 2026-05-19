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Los cinco momentazos de La Voz Kids que han revolucionado las segundas Audiciones: ¡Vota por tu favorito!

Reencuentros, lágrimas, bloqueos inesperados y actuaciones inolvidables protagonizan una de las galas más emocionantes de la edición.

Los cinco momentazos de La Voz Kids que han revolucionado las segundas Audiciones: ¡Vota por tu favorito!

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Celia Gil
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La segunda noche de Audiciones a ciegas de La Voz Kids nos ha dejado una gala repleta de emoción, sorpresas y actuaciones que ya forman parte de los grandes momentazos de esta edición. Los coaches continúan completando sus equipos mientras las batallas por las mejores voces son cada vez más intensas.

Desde las lágrimas de Ana Mena hasta el megabloqueo de Luis Fonsi... en esta gala ha sido muy difícil elegir los momentos más TOP de la semana. ¡Vota por tu favorito!

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Rankig de las segundas Audiciones de La Voz Kids

  1. 1

    Enzo canta ‘Marbella’ junto a Luis Fonsi

    Enzo protagonizó uno de los momentos más divertidos y espontáneos de la noche al terminar cantando ‘Marbella’ junto a Luis Fonsi sobre el escenario. La complicidad entre ambos conquistó al público y nos dejo este momento tan especial.

  2. 2

    Tomás derrite a los coaches con un tema de Sebastián Yatra

    Tomás consiguió emocionar a todos los coaches con una delicada interpretación de una canción de Sebastián Yatra. Su sensibilidad sobre el escenario convirtió su actuación en uno de los momentos más bonitos de la noche.

  3. 3

    Ana Mena se emociona… y pulsa el botón del arrepentimiento

    Ana Mena vivió uno de los momentos más emotivos de la gala al arrepentirse de no haberse girado por uno de los talents. La coach no dudó en pulsar el botón del arrepentimiento tras quedarse completamente impactada con la actuación.

  4. 4

    Aitor se reencuentra con Edurne, entra en su equipo… y canta con ella

    La gala también dejó un reencuentro muy especial entre Aitor y Edurne. El talent consiguió entrar en el equipo de la coach y ambos terminaron compartiendo un emocionante momento juntos sobre el escenario.

  5. 5

    El megabloqueo de Fonsi por Victoria cambia su destino en La Voz Kids

    Luis Fonsi protagonizó uno de los movimientos estratégicos más inesperados de la noche con un megabloqueo que terminó cambiando por completo el destino de Victoria dentro de la competición.

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