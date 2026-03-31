Tensión entre Afra Blanco y Nicolás Redondo: "A ver si esto va de lamerle la bota a un tío que se mete en guerras que no apoya ni la OTAN"

El que fuera dirigente socialista Nicolás Redondo ha analizado las palabras del ministro de Exteriores José Manuel Albares sobre la posición de España en la OTAN. Albares ha dicho que España es un aliado fundamental en la OTAN. "En este momento tenemos un despliegue histórico y la solidaridad de España con la OTAN está fuera de toda duda", afirmaba. El de Exteriores asegura además que sus relaciones con el secretario de Estado de EEUU Marco Rubio "son cordiales". " Tenemos una relación fluida".

Nicolás Redondo asegura que los republicanos están molestos con el Gobierno español por su postura en la guerra de Oriente Próximo. Reconoce que no podemos competir con EEUU en el poderío militar pero cree que la postura de España debe analizarse desde la perspectiva política. "La OTAN a EEUU le interesa menos que hace 20 años y su importancia estratégica está en otro lugar. La guerra de Ucrania no les interesa nada e incluso se pueden llevar bien con Putin sin alterar los intereses de EEUU".

Para Redondo Marco Rubio en ese Gobierno es "el personaje serio". El conservador de derechas que tiene un criterio sobre política exterior convencional y clásico". Cree que toda la intervención de España en el conflicto es que presume "y una de las cosas que mas le puede molestar a Marcos Rubio es que se presuma o que se jacte".

"Que Sánchez se ponga una gorra burlándose de Trump es un agravio innecesario"

Para el exintegrante de PSOE que Sánchez se ponga una gorra burlándose de Trump es un agravio innecesario. "Puede pensar lo que quiera pero tiene que estar preocupado por los intereses españoles. Israel y EEUU son los países tecnológicamente más importantes del área de la libertad y con los dos estamos hiperactuando para conseguir un liderazgo mundial. Tú puedes decir que no a la guerra y defender los intereses de tu país siendo tranquilo a la hora de expresarlo".

Sobre estas declaraciones la activista Afra Blanco considera que España ha decidido desmarcarse de las acciones de Donald Trump. "A ver si esto va de lamerle la bota a un tío, a un presidente que se está metiendo en guerras que no apoya ni la OTAN y sale a amenazar a países de la UE con posiciones bastante más neutrales que la española".

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