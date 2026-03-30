Lucrecia, la 'trumpista' que critica a Pedro Sánchez por imitar a Donald Trump: "Intenta copiarle y ni si quiera defiende a su país"

En un vídeo publicado en sus redes sociales hemos visto a Pedro Sánchez con una gorra roja que imitaba a la que luce el presidente de Estados Unidos Donald Trump con el lema del movimiento MAGA ('Make American Great Again'). En este caso, el mensaje totalmente diferente: 'Make Science Great Again', hagamos la ciencia grande otra vez.

Lucrecia Aldao es una ciudadana estadounidense que apoya con firmeza las políticas de Donald Trump."Me he venido yo, una abuela; vestida así igual de ridícula que el presidente del Gobierno. Yo aquí disfrazada como Sánchez con una sudadera de Trump y una gorra", comenzaba diciendo en plató.

"En España la ciencia somos todos nosotros, defiende tu país"

Lucrecia ha querido destacar que Sánchez llevaba un atuendo "carísimo para disfrazarse, intentar copiar a Trump y encima ni si quiera defender su país". "La ciencia es una parte de nuestra vida, en España somos todos nosotros. ¡Defiende tu país!", señalaba esta americana afincada en EEUU.

A la pregunta de por qué Trump ha retirado las ayudas y financiaciones a algunas universidades de EEUU, señala Lucrecia que solo lo hace a las que están ligadas al movimiento 'woke'. "Nadie habla de que las empresas farmacéuticas han tenido que bajar todos sus precios", señalaba.

"La guerra la tiene que ganar EEUU, Trump siempre tiene un plan"

Sobre la guerra de Oriente Próximo que mantiene EEUU, asegura que esta guerra la ganará la administración Trump. "El presidente ha empezado en Venezuela, Irán o Cuba. Trump siempre tiene un plan". Aunque no cree que Trump tenga la culpa de las consecuencias de esta guerra sí reconoce que el daño en la economía mundial es terrible.

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