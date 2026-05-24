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“He tenido a la mejor maestra”: María Parrado agradece a Leonor Lavado su ayuda para imitar a Rosalía

La cómica es una de las personas que mejor imita la voz hablada de la catalana y ha querido darle algunos consejos a su compañera para esta semana.

María agradece a Leonor su ayuda.

“He tenido a la mejor maestra”: María Parrado agradece a Leonor Lavado su ayuda para imitar a Rosalía

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Patri Bea
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María Parrado se ha lucido imitando a Rosalía en la sexta gala de Tu cara me suena. Con el tema ‘La perla’, ha conseguido transportarnos a un concierto de la artista catalana tanto en la parte cantada como en la hablada.

Después de recibir todo tipo de elogios y antes de que el jurado le diese las notas, María Parrado ha querido tener unas palabras de agradecimiento hacia su compañera Leonor Lavado que, como imitadora, le ha dado muchos consejos para parecerse a Rosalía.

“Me ha ayudado muchísima para esa voz hablada. He tenido a la mejor maestra”, ha querido recalcar la gaditana, emocionando a Leonor Lavado y dejándola sin palabras. ¡Revive este emocionante momento en el vídeo de arriba!

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