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Ana Mena reconoce a esta talent de su pueblo y amenaza a los coaches: “Ojalá os la pueda robar”

Ana Mena y Martina, ambas de Estepona, han coincidido en La Voz Kids y se han reconocido en el acto.

Ana Mena en La Voz Kids

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Borja Tamayo
Publicado:

Ana Mena, natural de Estepona, ha lamentado entre gritos haberse llevado el bloqueo durante la actuación de Martina. No solo por el mero hecho de perder una gran voz como la de esta talent en su equipo; sino también porque la joven estrella es una vecina de su localidad a la que ha reconocido en el acto.

Ha sido la propia Martina la que ha explicado la situación. Ante sus palabras, Antonio Orozco se ha llevado las manos a la cabeza, consciente de que las dos artistas estaban destinadas a irse juntas. Sin embargo, La Voz Kids acaba de empezar y Ana ya tiene claro su estrategia: “Ojalá os la pueda robar”.

“No sois conscientes de cómo canta”, continuaba la coach: “En el pueblo ya saben cómo canta, te conocen y da clases de canto con mi profesor de canto cuando era niña”. Así, Ana Mena dejaba claro que su vínculo con Martina va más allá de lo geográfico, marcando dos carreras que, si bien desparejas en el tiempo, resultan muy similares.

Efectivamente, el bloqueo ha venido de la mano de Antonio, que no sabía nada. “No era mi intención”, ha revelado visiblemente arrepentido. “Eso no se hace”, le ha dicho Fonsi; mientras Edurne era más clara todavía: “Qué feo, Antonio”. Sin duda, una coincidencia que el coach ahora lamenta haber protagonizado.

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