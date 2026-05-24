¡Los coaches dan la segunda oportunidad!: “Por favor, decídselo”

La interpretación de Diego en las Audiciones a ciegas de La Voz Kids no llevó a los coaches a girarse. Sin embargo, no todo estaba perdido y el equipo de cantantes se puso de acuerdo para dar una segunda oportunidad al joven artista. Una decisión unánime que supone quemar esta bala tan especial que se estaban reservando.

Diego no solo demostró tener una voz lo suficientemente potente como para ganarse su hueco en el programa; sino como el propio Luis Fonsi le explicó, también “un gran corazón”. Antes de saber esta noticia, el concursante quiso regalar bonitas palabras a Antonio y al propio Luis, quienes decidieron hablar con sus compañeras antes de despedirlo.

Los cuatro coaches se pusieron de acuerdo en el acto y Ana Mena le comunicó que tendría esta esperada segunda oportunidad. Así, Diego tiene que prepararse de nuevo la actuación para tratar de, esta vez sí y sin nervios de por medio, convertirse en talent de uno de los equipos.

¿Lo conseguirá? Desde luego, los coaches parecen coincidir en que en su regreso sí logrará abrirse hueco en esta edición de La Voz Kids. Por el momento, puedes dar play al vídeo de arriba para revivir este emocionante momento de la velada.

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