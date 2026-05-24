Antonio Orozco, muy dolido frente a esta tajante decisión de Ana Mena

Desde que Lola Pérez salía al escenario para entonar ‘La mudanza’ de Niña Pastori, Ana Mena sabía que esta talent debía formar parte de su equipo. La competencia no era pequeña, puesto que los cuatro coaches se dieron la vuelta para tentarla. Una competencia que Ana no ha dudado en limitar.

Pulsando el botón del superbloqueo, Antonio Orozco veía como esta joven estrella quedaba irremediablemente fuera de su equipo. Una estrategia que Ana no ha solido seguir, pero de la que sí ha sido víctima en otras ocasiones. Aún así, ha querido disculparse con su compañero, que dejaba clara su decepción.

“Lo siento, Antonio”, decía Ana, mientras Luis Fonsi se ponía en pie al grito de “qué momentazo”. La cantante, pensando que la joven se quería ir con Antonio, se puso manos a la obra en el acto para convencerla: “No tengo a nadie como tú en mi equipo, eres una pieza clave que necesito”.

Edurne también trató de llevársela y el propio Antonio, a pesar de las muecas al estar superbloqueado, terminó saliendo en defensa de su compañera: “Ella te quiere tanto que es capaz de hacer lo que sea por ti”. Quizás, gracias a estas palabras, Lola finalmente se fue con Ana.

¡Dale play al vídeo de arriba y revive, como decía Fonsi, este “momentazo”!

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