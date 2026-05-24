Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Audiciones 3

Antonio Orozco, muy dolido frente a esta tajante decisión de Ana Mena

Ana Mena no acostumbra a jugar en contra de sus compañeros; sin embargo, la voz de esta talent bien merecía que la cantante pasara a la acción.

Ana Mena y Antonio Orozco, en La Voz Kids

Publicidad

Borja Tamayo
Publicado:

Desde que Lola Pérez salía al escenario para entonar ‘La mudanza’ de Niña Pastori, Ana Mena sabía que esta talent debía formar parte de su equipo. La competencia no era pequeña, puesto que los cuatro coaches se dieron la vuelta para tentarla. Una competencia que Ana no ha dudado en limitar.

Pulsando el botón del superbloqueo, Antonio Orozco veía como esta joven estrella quedaba irremediablemente fuera de su equipo. Una estrategia que Ana no ha solido seguir, pero de la que sí ha sido víctima en otras ocasiones. Aún así, ha querido disculparse con su compañero, que dejaba clara su decepción.

“Lo siento, Antonio”, decía Ana, mientras Luis Fonsi se ponía en pie al grito de “qué momentazo”. La cantante, pensando que la joven se quería ir con Antonio, se puso manos a la obra en el acto para convencerla: “No tengo a nadie como tú en mi equipo, eres una pieza clave que necesito”.

Edurne también trató de llevársela y el propio Antonio, a pesar de las muecas al estar superbloqueado, terminó saliendo en defensa de su compañera: “Ella te quiere tanto que es capaz de hacer lo que sea por ti”. Quizás, gracias a estas palabras, Lola finalmente se fue con Ana.

¡Dale play al vídeo de arriba y revive, como decía Fonsi, este “momentazo”!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

¡Los coaches dan la segunda oportunidad!: “Por favor, decídselo”

¡Los coaches dan la segunda oportunidad!: “Por favor, decídselo”

Antena 3» Programas» La Voz Kids

Publicidad

Programas

Ana Mena y Antonio Orozco, en La Voz Kids

Antonio Orozco, muy dolido frente a esta tajante decisión de Ana Mena

La nueva predicción de Aníbal.

“Faltan 15 días para que encuentres el amor”: Aníbal Gómez tiene claro el destino de Àngel Llàcer

Lola Lolita en Mask Singer

De Bisbal a El diario de Noah: Los favoritos de Lola Lolita, Mofeta en Mask Singer

¡Los coaches dan la segunda oportunidad!: “Por favor, decídselo”
Mejores momentos | Audiciones 3

¡Los coaches dan la segunda oportunidad!: “Por favor, decídselo”

Pablo
Lo vemos

La edad media de emancipación en España alcanza cifras récord: "Tengo 31 años y no puedo irme de casa de mis padres"

María agradece a Leonor su ayuda.
Mejores momentos | Gala 6

“He tenido a la mejor maestra”: María Parrado agradece a Leonor Lavado su ayuda para imitar a Rosalía

La cómica es una de las personas que mejor imita la voz hablada de la catalana y ha querido darle algunos consejos a su compañera para esta semana.

"Me hizo sentirles un poco más cerca": el tierno motivo por el que Nando Escribano se ha animado a imitar en Tu cara me suena
Entrevista exclusiva

"Me hizo sentirles un poco más cerca": el tierno motivo por el que Nando Escribano se ha animado a imitar en Tu cara me suena

El periodista fue el invitado de la sexta gala de la decimotercera edición y nos sorprendió a todos metiéndose en la piel de un conocido artista británico.

Ana Mena en La Voz Kids

Ana Mena reconoce a esta talent de su pueblo y amenaza a los coaches: “Ojalá os la pueda robar”

Mar Lucas

“Has sido la protagonista”: Àngel Llàcer, sorprendido con el debut de Mar Lucas en Tu cara me suena

Silvia Abril en Mask Singer

"Estamos para chuparse los dedos": Silvia Abril encuentra su vínculo con Mejillón

Publicidad