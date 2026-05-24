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La edad media de emancipación en España alcanza cifras récord: "Tengo 31 años y no puedo irme de casa de mis padres"

Los jóvenes en nuestro país no se independizan antes de los 30 años. Una cifra que refleja las dificultades a las que se enfrentan los jóvenes hoy en día.

Pablo

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Independizarse se ha convertido en un imposible para muchos jóvenes. La edad media de emancipación en España supera ya los 30 años, la peor cifra hasta el momento de la historia de nuestro país.

Pablo tiene 31 años y sigue viviendo en casa de sus padres. Según nos cuenta, cobra 1.700 euros y no puede permitirse independizarse en Madrid. "Se me iría todo el sueldo en el alquiler", afirma.

La única opción viable para Pablo sería irse a vivir a las afueras. Sin embargo, asegura que su vida y su trabajo están en el centro, por lo que prefiere continuar ahorrando y esperar a poder permitírselo.

Cada vez más jóvenes como Pablo ven imposible independizarse sin ayuda. Una triste realidad que ha alcanzado cifras récord. ¡Dale al play para escuchar su historia!

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